Arturo Carmona se conmueve hasta las lágrimas al recordar su duro divorcio

Arturo Carmona es una de las celebridades que está dentro de La Casa de Los Famosos 3 luchando para llegar a la gran final en esta segunda semana de competencia que aún comienza el actor se ha mostrado muy receptivo y decidió abrir su corazón en La Curva de La Vida para mostrar su lado más sensible es por eso que hablo de su divorcio con Alicia Villareal y todo lo que vivió en esa época.

Arturo Carmona es uno de los galanes que está dentro de la competencia y también fue el primero en mostrar su lado sensible en La Curva de la vida y así como lo comentó en una íntima entrevista con AhoraMismo uno de los temas más difíciles al exponer sobre su ausencia como padre cuando se divorció de su esposa Alicia Villareal.

Arturo Carmona cuenta con lágrimas lo difícil que fue divorciarse de Alicia Villarreal

Hablar de su divorcio con Alicia Villareal hizo que el actor rompiera en llanto, esta pareja se casó en el año 1998 para luego convertirse en padres de su hija Melanie, y tras dos años de matrimonio la pareja decidió separarse y todo apuntaba a que se debía a una infidelidad por parte del actor, pero luego con el tiempo se conoció que el culpable de la separación fue la fama. “No sabía manejar la fama de su mamá (Alicia Villarreal), no es pretexto, no es culpa, simplemente no supimos porque éramos muy jóvenes”, dijo Carmona.

Play

La Curva de la Vida de Arturo Carmona | La Casa de los Famosos 3 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. El actor mexicano Arturo Carmona llora al contar sus vivencias en esta sesión llamada La Curva de la Vida de La Casa de los Famosos 3. El actor recuerda a sus padres, su época como futbolista, el nacimiento de su hija y su divorcio con la cantante Alicia Villarreal. Mira… 2023-01-23T20:00:16Z

En esa época, Carmona era futbolista por profesión mientras que Alicia ya estaba comenzando a ganar terrero en el ruedo musical, siendo vocalista del grupo Limite, y mucho se comentaba sobre el mexicano el cual según la prensa quería robarse la fama de su esposa. “Ya empezaban los ataques públicos sin conocerme, de la gente, desde que yo era mantenido, de que me estaba trepando a la fama de su mamá y me desenfocan totalmente… Mi familia y yo al momento de esos ataques nos empezamos a ver lastimados, porque no entendíamos cómo los medios de comunicación decían tantas cosas de mí y entonces me empieza a conflictuar todo otra vez, sin saber manejar esa fama”, explicó llorando.

El actor fue el que tomó la decisión de separarse

Para ese momento el exfubolista tuvo que alejarse de su hija Melanie para enfrentar los estragos del divorcio, una decisión que el mismo tomó y fue muy mediático.“Viene el divorcio, un divorcio muy mediático, la decisión fue mía y ella se tardó un tiempo para aceptarla. En ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor de ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo”, indicó Carmona.

Actualmente el mexicano se encuentra enfocado en ganar los 200 mil dólares en efectivo, y mantiene una excelente relajación con su hija de 23 años además de apoyar su carrera como cantante y mantener una buena relajación con su exesposa Alicia Villareal.