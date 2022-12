Arturo Carmona expondrá su lado sensible en LCDLF3: ¿Qué tiene que ver su hija Melenie?

El actor mexicano Arturo Carmona está alistando sus maletas para ingresar el próximo 17 de enero a La Casa de los Famosos, de la cadena Telemundo. En una entrevista con AhoraMismo, Carmona habló de algunos temas que compartirá en esta nueva temporada. Aunque asegura que su vida privada siempre ha sido expuesta ya que su ex esposa también es una famosa cantante.

Cabe mencionar que en cada temporada del reality los famosos comparten sus momentos más importantes en el segmento “La Curva de la Vida”. Uno de los temas que Carmona compartirá será el tema de la separación que paso con su hija Melenie Carmona, producto de su matrimonio con la cantante Alicia Villareal. “Es una tema muy sensible para mi”, dice Carmona sobre cuando se separó de Villareal y se perdió algunos momentos de la niñez de su hija, quien hoy tiene 23 años y fue víctima de abuso sexual. “Gracias a Dios a mi hija la veo siempre. Estoy en contacto con ella, desde entonces. Desde toda la vida. Pero el hablar siempre de ella me llena de tanto orgullo que me provoca sentimiento. No sería algo difícil [de compartir] pero si muy sensible hacía mi persona”.

Abajo puedes ver la entrevista completa:

La hija de Arturo reveló que fue víctima de abuso en 2021, se lo contó a su padre después de cinco años que el hecho pasó

En el 2021, Melenie Carmona uso las redes sociales para anunciar que una persona cercana había abusado de ella. El hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2016, cuando ella tenía 17 años. Melenie contó lo que pasó esa terrible noche: “Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres mayor. Todos tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto. Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas”.

Melenie logró esconderse en el baño durante un par de horas y cuando decidió salir, el agresor ya no estaba cerca. Melenie dice que por mucho tiempo se sintió sola, culpable y desconsolada. Hasta que se armó de valor y lo publicó en sus redes.

Una vez que se lo contó a su familia pasó lo inesperado: “Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todos les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”, añadió. “Tuve que contener el llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó; ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador…Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma, y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia, y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”.

Arturo Carmona interpuso una demanda en contra del presunto abusador de su hija

En julio de 2021, Arturo Carmona confirmó que el presunto agresor sexual de su hija Melenie tiene orden de restricción. “Es un proceso que se inició en el momento, en ese momento se tomó cartas sobre el asunto, se levantó una denuncia, ahorita existe una orden de restricción, no me dejan hablar mucho de este tema, es muy delicado como bien saben y mi hija lo compartió, es un problema familiar, entonces sí tienen que irse con pincitas, despacio, sin presionar a mi hija” declaró a Univision.

En julio de 2022, Melenie pausó la denuncia que interpuso contra el familiar por abuso sexual. “Mi hija tiene la decisión, mi hija es la que decide, como les he dicho en varias ocasiones, no queremos presionarla. Lo que te puedo decir es que mi hija está muy bien, ya está realizando muchas cosas tanto profesionales como personales”, explicó el actor a Yahoo.

“Es un tema que ahí está; sin embargo, no queremos seguir escarbando, porque tú sabes que se reavivan aveces los comentarios públicos y ella está bien en todos los sentidos”.

Arturo Carmona y Alicia Villareal le dieron la bienvenida a su hija Melenie en 1999

Melenie Carmona nació en abril de 1999. La pareja se casó en 1998 y se divorciaron en 2001, debido a la presión que tenían en sus respectivos trabajos, según Vanidades.

Melenie tiene otros dos hermanos por parte de su madre.

Arturo Carmona y su gran conexión con su hija Melenie Carmona

En La Casa de Los Famosos descubrimos el lado más sensible y humano de las celebridades y por eso el actor confesó que lo más difícil de todo este proceso es estar alejado de su hija además de revivir su divorcio con, Alicia Villarreal. “Al final, mi vida personal siempre he estado expuesta, pero uno decide que compartir y que no”, asegura Carmona. “Mucha gente me conoce, no hay nada de qué avergonzarme, mas que delicado es tal vez [que me vean] sensible al extrañar a la familia”.

Arturo Carmona forma parte de La Casa de los Famosos 3

Hasta ahora se sabe que Arturo Carmona tendrá que vivir con Osmel Sousa, Paty Navidad, Juan Rivera, ¨La Materialista¨ y Ailin Mujica en La Casa de los Famosos 3. El mexicano se siente muy emocionado por esta experiencia además de revelar que tendrá que tener mucha paciencia debido a que es un hombre explosivo siendo esta su mayor debilidad. “A veces puedo ser explosivo, más no violento, mi debilidad es no sé cómo tolerar y cómo manejar a veces la injusticia y en este caso estar dentro de la casa es un experimento bastante fuerte para mí, porque, puedes ver injusto algo que no lo es, no podemos tomar las cosas personales …” aseguró Carmona.

La Casa de Los Famosos 3 ha confirmado la tercera temporada de este polémico formato donde 16 celebridades dirán presente y además compartirán con un hombre y una mujer del público para demostrar cuál es su verdadera personalidad al convivir 24/7 sin contacto con el mundo exterior y solo el favorito del público será el ganador de este maravilloso programa.