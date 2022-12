Arturo Carmona y su noviazgo con Jacqueline Bracamontes ¿Por qué terminaron?

Arturo Carmona ha tenido noviazgos con hermosas mujeres del espectáculo hispano, pero si hay uno que lamenta que no haya progresado fue el que mantuvo durante más de dos años con Jacqueline Bracamontes ¿Por qué terminaron?

Esta es una de las historias que ex futbolista y actor mexicano seguro detallará durante su participación en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. Sin embargo, ya ha adelantado algunas cosas sobre qué pasó entre ellos.

La relación entre Arturo Carmona y Jacqueline Bracamontes fue la primera del artista después de su divorcio de la reina grupera. Según él contó en una entrevista en el programa en Youtube del periodista mexicano Fernando Lozano, estaban muy enamorados y el romance era muy bonito.

Todo comenzó en el trabajo. “Me tocó el beso (con Jacky) y hubo algo ahí, ella tenía maquillistas y peinadores, ellos hacen que nos encontremos después de las grabaciones… Empezamos a platicar y ya estábamos bien enganchados, ella ya tenía un tema conmigo y yo queriendo, así empezamos a frecuentarnos“, declaró Carmona.

De hecho, “Jacky y yo traíamos un tema ya formal, de querer estar formalizando, andábamos ya con planes de boda y estábamos viendo casa en Guadalajara y todo”, agregó.

Según el propio artista contó, los problemas entre ellos fueron producto de su situación familiar y de la familia de la actriz y conductora.

“Jacky viene de una familia muy conservadora de Jalisco, les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia, de que yo venía de un matrimonio trunco y que tenía una hija, para ellos era algo muy fuerte, lo entiendo y lo respeto. Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no’. Se empieza a convertir en un conflicto, Jacky estaba muy bien, pero de repente le venía un tema y me empezaba a decir.

Me decía ‘es que yo quiero ser la uno en tu vida y es que soy la dos’, yo le preguntaba ‘¿por?’ y señalaba a mi hija.

Le dije ‘son amores muy diferentes, no hay competencia’. Ella me decía ‘vas a seguir viendo a su mamá’; entonces yo le comenté: ‘mi hija no es un problema’. Yo me empecé a relajar y dije ‘no es por ahí’, pero ya teníamos un rato, ya habíamos avanzado muchísimo, duramos juntos como dos años y medio”.