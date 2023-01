Arturo Carmona apoya el debut como cantante de su hija por el gran parecido Alicia Villarreal

Arturo Carmona es una de las estrellas confirmadas para la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. Además de su faceta como actor, el mejor rol que desempeña es como padre el cual demuestra el gran apoyo y admiración a su hija Melanie, de 23 años, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal y la cual heredó los dotes artísticos de sus padres, especialmente el de su madre, debido a que la primogénita ha debutado en la música.

Melanie Carmona cerró el año 2022 por todo la alto y su belleza y talento apunta a que sea toda una sensación en el mundo del género regional mexicano. Asimismo, la hija de Arturo Carmona se presentó en el festival Nortex en Monterrey y cautivó a los presente con su voz y fue la invitada especial en la participación de su madre Alicia Villareal, las dos cantaron “Te aprovechas”, un tema muy famoso que hizo cuando Villareal era vocalista del grupo Límite.

Melanie Carmona la joven promesa de la música Regional Mexicana

Melanie aprovechó sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus padres, específicamente el de Alicia Villareal, por ser una inspiración y siempre motivarla a seguir adelante en el mundo de la música.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé años para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió Melanie.

Arturo Carmona apoya la carrera de cantante de su hija

Arturo Carmona no se quedó atrás y en sus redes sociales publicó una serie de fotografías donde se ve a Melanie preparada para su presentación. Asimismo, el gran parecido a su madre, hizo recordar a los fanáticos los inicios de Alicia en el grupo Firme, Melanie interpretó una de las canciones más recomidas “Te aprovechas” siendo este su gran debut como cantante.

“Estoy feliz, estoy muy contento, muy orgulloso de mi hija, hizo una mancuerna espectacular con su mamá y yo creo que es lo primero de grandes cosas que va a hacer mi hija en el escenario, estoy feliz estábamos esperando todos estos momentos, ella sabía en qué momento era y ella escogió este lugar, este día y estar al lado de su mamá fue espectacular, estoy muy contento y orgulloso de mi niña”, dijo el actor. Además, Carmona también aprovecho su proyección en Instagram para sentirse orgulloso de su primogénita y ser testigos del gran nexo que existe entre ambos.

Arturo Carmona y su lado más sensible que veremos en La Casa de Los Famosos 3

En una entrevista con AhoraMismo, Arturo Carmona, habló de su vínculo tan cercano con su hija. “Gracias a Dios a mi hija la veo siempre. Estoy en contacto con ella, desde entonces. Desde toda la vida. Pero el hablar siempre de ella me llena de tanto orgullo que me provoca sentimiento. No sería algo difícil [de compartir] pero si muy sensible hacía mi persona”. Siendo esto uno de los temas más sensible de compartir con el público. Asimismo, el actor confesó que lo más complicado del proceso de vivir confinado en La Casa de Los Famosos es estar alejado de su hija además de revivir su divorcio con, Alicia Villareal.