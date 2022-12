Arturo Carmona habla de sus futuros compañeros de LCDLF3: Mira qué dijo de Osmel

Arturo Carmona fue el tercer habitante confirmado que dice presente en la nueva edición de La Casa de Los Famosos, pero no estará solo porque le tocará convivir con varias celebridades entre ellos Aylín Mujica, “La Materialista”, Paty Navidad, Juan Rivera y Osmel Sousa. Todos han estado expuesto a los medios de comunicación por su polémica vida pero ¿Qué tienen en común el Zar de la belleza y el exfutbolista?

Arturo Camona se siente emocionado y además revela que su gran debilidad es que es un hombre poco tolerante así que tratará de tener los pies en la tierra y no caer en conflicto con sus compañeros. Asimismo, el mexicano no perdió la oportunidad para hablar de cada uno de ellos en los que se encuentra el polémico Osmel Sousa y aquí te contamos en exclusiva que comparte en común el actor y el preparador de reinas venezolanas.

¿Cómo se está preparado Arturo Carmona para ingresar a La Casa de Los Famosos 3?

En AhoraMismo tuvimos el placer de conversar con el actor mexicano, Arturo Carmona, el cual habló detalles de su participación y como se está preparado para esta gran experiencia. “No sé si tenga la preparación pero si la emoción y las ganas de hacer un buen trabajo dentro de esta temporada de La Casa de Los Famosos, por ahí hemos hablado de estrategias pero yo creo que hablar de estrategias seria en vano porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, comentó Carmona.

Asimismo el actor se siente feliz por el apoyo de su familia y considera que la comunicación es fundamental para evitar los conflictos. “Lo que si te puede decir es que estoy muy tranquilo mentalmente porque sé que mi familia es lo más importante, están bien y están tranquilos y feliz de que me estén apoyando en esta experiencia que no he tenido desde hace 18 años y que hoy son otros tiempos, pero muy contento, voy bien enfocado a entender y bien enfocado a que no se nos olvide, que esto es un juego y no podemos tomar nada personal” aseveró el deportista.

“tenemos que tener empatía con los demás porque nadie tiene que pensar como tú piensas y eso no puede ocasionar conflictos pero eso lo digo desde acá afuera adentro pueden pasar muchísimas cosas”. Dijo Carmona

¿Cómo será la relación con sus compañeros?

El actor mexicano famoso por participar en importantes melodramas que le ha valido un puesto predominante en la televisión mexicana se sintió receptivo a tener buena convivencia con sus compañeros que han sido confirmados hasta el momento. “Tengo el gusto de conocer Aylín Mujica, a Paty Navidad, las conozco porque hemos trabajado juntos, hemos estado en diferentes proyectos y programas y se me hacen una excelentes compañeras, muy buenas personas y no las conozco día a día obviamente, las conozco desde el tema laboral un poco en lo personal pero no lo suficiente como las voy a conocer ahora estoy abierto para llevarme bien con todo el mundo”, dijo Carmona en relación a su amistad con Paty Navidad y Aylín Mujica.

Arturo Carmona considera que creará un excelente vínculo con Juan Rivera debido a que ambos tienen cosas en común y comparte la pasión por la música regional mexicana. “Con Juan podríamos tener química porque hablamos un poco el mismo idioma referente a la música popular mexicana, tal vez, tengamos temas de conversación y creo que podríamos tener algo de química”, aseveró.

¿Qué tienen en común Arturo Carmona y Osmel Sousa?

A lo largo de su carrera Arturo Carmona ha demostrado que es un profesional y al igual que Osmel Sousa comparte interés por el mundo de la belleza debido a que el actor estuvo relaciono por más de 15 años en la organización de concursos en México.” No conozco a Osmel, no lo conozco, pero también he estado cerca de los certámenes de belleza porque durante casi 15 años estuve formando parte de una organización de belleza en mi país, donde formé parte directamente de estos certámenes como jurado, como asesor, también conductor estatal y nacional entonces creo que podemos conocer un poquito de ese tema” reveló Carmona.

Mientras que aseguró que no conoce a “La Materialista” pero estar receptivo a tener buena relación con todos los participantes debido a que es una persona muy empática. La Casa de Los Famosos 3 pondrá a prueba la verdadera convivencia de Arturo Carmona y el resto de los habitantes para conocer secretos que harán explotar la opinión pública.