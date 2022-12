Osmel Sousa acusa a producción de LCDLF de esconderle dura realidad

Osmel Sousa parece recién estarse dando cuenta de lo que va a representar a él participar en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos. En una entrevista con Adamari López en Hoy Día, el Zar de La Belleza reveló que no había reunido toda la información necesaria cuando decidió aceptar la invitación de la cadena Telemundo para participar en el reality.

Lo que sí tiene claro el ex presidente de la Organización Miss Venezuela y Miss Universo Argentina es que no lo va a pensar dos veces a la hora de defender el orden, la limpieza y los buenos modales entre los 18 participantes del programa. No la va a tener fácil, pero el aseguró que “no voy a pasar desapercibido”.

Osmel Sousa en La Casa de Los Famosos

En su charla con Adamari, transmitida por Telemundo en cuanto se anunció que sería parte de la tercera temporada de LCDLF, Osmel manifestó:

“La suciedad no me gusta.

La vulgaridad no me gusta.

Que la gente hable alto

Detallitos que suceden ahí

que no entran dentro de mi forma de ser

los van a tener que cambiar”. https://www.instagram.com/p/CmHUFxVDyOv/?hl=es

¡Osea! si Osmel Sousa consigue lo que quiere, esta tercera temporada sería la más calmada, organizada y limpia de La Casa de Los Famosos. Hasta ahora, los hombres que se han anunciado parecen bien educados y acostumbrados a convivir. Tanto Arturo Carmona como Juan Rivera han estado casados, así que deben ser más o menos organizados.

Aylín Mujica es famosa por ser muy organizada, pero no hay información al respecto sobre Paty Navidad o La Materialista, el resto de los seis participantes que se han anunciado. Lo que sí es seguro es que si Osmel Sousa trata a los que sean maleducados como se dirigía a las misses o a las candidatas a Nuestra Belleza Latina, habrá más controversia que nunca en esta temporada.

Basta recordar como se refirió a Niurka Marcos recientemente.

Play

'El zar de la belleza' llama "chusma" a Niurka Marcos | La Mesa Caliente Osmel Sousa, mejor conocido como 'el zar de la belleza' consideró que Niurka es "extremadamente chusma" tras ver los videos que ha hecho contra Juan Vidal. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #NiurkaMarcos Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka… 2022-11-15T21:59:08Z

Osmel y los baños

Lo que el Zar de la Belleza parece haber no tomado en cuenta es que en La Casa de Los Famosos los baños son compartidos. “¿No son individuales, cada quien no tiene su propio baño?”, le dijo Osmel a Adamari López cuando ella le preguntó si tendrá paciencia con las instalaciones. “Ay, eso no me lo dijo nadie”, admitió Sousa mirando para los lados.

La sorpresa y la incomodidad que proyectaba su cara dejaba claro que estaba diciendo la verdad. No se había percatado de ese “pequeño” detalle, a pesar de que aseguró haber visto el reality y que no había dudado cuando le llegó la propuesta de Telemundo.

“Cuando los veía (a los participantes en el reality) me decía a mí mismo, yo quiero estar ahí”, afirmó Sousa, uno de los actores más importantes de los concursos de belleza en América Latina y a nivel mundial.

En dos platos, Osmel Sousa comenzó su experiencia en LCDLF3 ya con controversia y esto promete ser solo una probadita de lo que viene.