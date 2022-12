Osmel Sousa prepara sus looks para LCDLF3 ¿Cuántas maletas llevará?

Osmel Sousa comenzó a mostrar su vestuario para La Casa de Los Famosos y desde ya ha quedado claro que va a estar espectacular. El Zar de la Belleza dejó más que claro durante una visita a En Casa Con Telemundo que su plan es hacer una especie de pasarela en el reality de la cadena.

El empresario y artífice de reinas de belleza más reconocido del mundo – Osmel Sousa tiene siete Miss Universo – alertó además que ya ha comenzado a preparar su “lengua afilada” y que no se guardará ninguna opinión, crítica o comentario que le despierten sus compañeros.

La moda de Osmel Sousa en LCDLF

Durante su participación en el programa de Telemundo, Osmel apareció con un conjunto de mezclilla, una tela más liviana que el jean, con aplicaciones de imitación de joyas semi preciosas en los bordes de las costuras de la espalda, el cuello y los bolsillos de la camisa. En los pies llevaba una de alpargatas multicolores con cierre. Se veía cómodo, bien arreglado y listo para todo.

“¿Les gusta?”, preguntó. “¿Es parte de lo que voy a llevar a La Casa de Los Famosos“.

Preocupación por Osmel

El entusiasmo que tiene el también ex presidente del jurado de Nuestra Belleza Latina es impresionante. De hecho, confesó que, a diferencia de lo que se ha dicho en las redes, Laura Bozzo fue “mi inspiración” para aceptar la invitación de Telemundo para que formara parte de la tercera temporada de su exitoso reality.

“Yo la veía y pensaba ‘me gustaría estar ahí'”, recordó el Zar de La Belleza. Lo que sí admitió es que “A mí no me verán como a Laura, que salía desarreglada”. Para evitarlo ya se empezó a hacer tratamientos en la piel y actualizó sus conocimientos de maquillaje. No es secreto para nadie que lo conoce que la alta exigencia que ha demostrado tener con las reinas de belleza la aplica primero a sí mismo, por lo que no hay preocupación sobre cómo se verá.

Osmel Sousa reacciona a comparación con Laura Bozzo | En Casa Con Telemundo El preparador de reinas de belleza habló de su próxima participación en la tercera edición de La Casa de los Famosos y aseguró siempre tendrá la "lengua afilada". Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/EnCasaConTelemundo En Casa Con Telemundo Ana Jurka y Carlos Adyan te traen una oferta ligera, de formato accesible, familiar y cálido que… 2022-12-19T20:46:54Z

Sin embargo, sí que sus fans han reflexionado sobre la exigencia de un reality así sobre la salud de un señor de 76 años de edad. Parece mentira que ya hayan pasado más de siete décadas desde que nació Osmel Sousa, pero es cierto.

Además, Osmel se declaró sorprendido cuando Adamari López le dijo en una entrevista en Hoy Día que no hay baños privados en La Casa y alertó que tiene planes de llevar más maletas que las que tenían las concursantes al Miss Universo. “Teníamos seis, siete, ocho. Yo creo que voy a llevar más. Voy a tener que hablar con la aerolínea a ver qué hacemos”, confesó.

Hasta ahora, cuando hemos visto entrar y salir a los participantes en La Casa de Los Famosos solo han podido llevar una maleta….¿Será una regla? ¿Harán una excepción por alguien tan fashionista como Osmel Sousa?

¿Quiénes son los rivales de Osmel Sousa en La Casa?

Los participantes hasta ahora en la tercera temporada del reality son además del Zar de La Belleza, los mexicanos Paty Navidad y Arturo Carmona, el mexicano estadounidense Juan Rivera, la cubana Aylín Mujica y la dominicana La Materialista. En total son 16 participantes famosos, además de dos personas del público.

Los fans de Osmel le han alertado que se cuide, porque desde ya es el favorito. Estos son algunos de los mejores comentarios que le han escrito en las redes sociales:

“Todos los de la casa de los famosos deben temblar porque el rating que tiene Osmel y la fama no la tienen ninguno de ellos. Además del glamour”. “Indistintamente de que es muy ácido … Y no compartimos a veces su posturas, lo queremos… Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Decreto que es el ganador de la temporada 3”. “Tío osmel te vamos a apoyar en la casa de los famosos !!! Te toca dejarnos bien en lo alto 🇻🇪🇻🇪👏🏽”. “No ha empezado y yo ya soy team Osmel 🔥❤️”. “Grande Osmel Sousa. Nadie como tú. Que Dios y la virgen te bendigan protejan”. “Ok ya no volveré a dormir de nuevo 🔥😅🤣🤣🤣”.

La tercera temporada de La Casa de Los Famosos comienza en internet el 10 de enero, cuando entren 10 personas del público, que serán eliminados hasta que queden solo los dos que compartirán con las celebridades, mediante votaciones del público.

La transmisión por televisión empieza el 17 de enero y está de nuevo a cargo de Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Además, Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada, regresa al panel.