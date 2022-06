Reaparece Osmel Sousa calificando: ¿Estará de regreso a Nuestra Belleza Latina?

Durante casi una década, Osmel Sousa se convirtió en el polémico presidente de la mesa de jurados de Nuestra Belleza Latina, lanzando todo tipo de comentarios ofensivos y burlescos contra jóvenes que aspiraban tener un cupo en el famoso reality de Univisión.

Y aunque en 2016 el cubano-venezolano fue despedido del show, porque el programa cambió su formato y dio un vuelco en la lucha contra los estereotipos, en redes sociales miles de fans del llamado Zar de la Belleza piden a gritos que regrese al concurso, a ponerle lo que muchos llaman “picante”.

Y para sorpresa de muchos, el experto en reinas de belleza reapareció de nuevo con sus populares paletas de puntuación, que se hicieron célebres en Nuestra Belleza Latina a la hora de evaluar a las aspirantes, y calificó a cuatro mujeres en asuntos de pasarela.

Osmel fue invitado al programa La mesa caliente, de Telemundo, y allí, Mirka Dellanos, Dayanara Torres, Verónica Bastos y Giselle Blondet, le pidieron que les diera una clase de pasarela, por la que la gran mayoría del grupito recibió notas negativas del Zar, como podrán apreciar en el siguiente video.

Críticas inolvidables de Osmel Sousa Lo peor del temido Juez en las audiciones de Nuestra Belleza Latina de años anteriores.

“Estas niñas de @lamesacaliente querían que les enseñara pasarela ¡Ni que yo fuera profesor! Y ustedes, cuéntenme en los comentarios ¿Cuál es la MEJOR pasarela que han visto en el #MissUniverso? 🧐”, fue el comentario con el que Osmel compartió el gracioso clip en su cuenta de Instagram.

Tras poner a camnar una a una a las conductoras de televisión, como era de esperarse, la gran ganadora fue Dayanara Torres, Miss Universo 1993, a quien le dio todos los puntajes de sus paletas.

MISS UNIVERSE 1993 Crowning

La gran perdedora fue Verónica Bastos, quien le produjo aquellas miradas y gestos que solía hacer en el reality show de Univisión.

Y mientras muchos fans se preguntan si el experto missologo regresará a Nuestra Belleza Latina, la respuesta es “no”, pues Osmel no solamente está en otro canal, (Telemundo) sino que además rompió hace varios años su relación con Univisión, con quien armó “camas separadas”.

“Aquí no hay 0 😂? jajajajaja”, fue uno de los comentarios de Osmel que más gracia causó entre sus seguidores, tras ver el gracioso clip.

Hace un par de años, tras la salida de Osmel Sousa de Nuestra Belleza Latina, el productor del programa, Nelson Ruiz, dejó claro que Osmel ya no encajaba con el nuevo formato del show.

Osmel Sousa y su afilada franqueza Su sinceridad ha hecho sufrir a las aspirantes desde el comienzo de Nuestra Belleza Latina.

“No tapemos el sol con un dedo. Él siempre ha buscado dentro de los parámetros de belleza, las tallas perfectas y esa era la línea editorial que antes tenía el show. Ahora no necesariamente iba a ser el impacto aquí, no iba a ser coherente, ni para él ni para nosotros. Así que yo creo, que necesitaba en este momento, no participar”, comentó el productor de Univisión. “De hecho lo dijo Osmel en un programa de “El Gordo y la Flaca”, donde le hicieron la misma pregunta y su respuesta fue ” pues ahí no tengo que estar”.

Criticas de Osmel

“Aquí estamos buscando el talento, además de la belleza. No importa si es bajita, alta, flaquita o más rellenita”, concluyó Ruiz.

Dinos si te gustaría ver a Osmel de regreso a NBL o no.