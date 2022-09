Alicia Machado para senadora ¿Se metió en la política?

Alicia Machado publicó en sus redes sociales una imagen que da la impresión de que se ha transformada en una candidata a un puesto político. Con la frase “lista para la campaña”, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” publicó un “selfie” y detrás de ella una pancarta gigante con su foto de medio cuerpo y la frase “A Hispanic Woman for All Women”.

El texto que traducido al español dice “Una mujer hispana para todas las mujeres” es un gran slogan propagandístico, de esos que buscan los políticos para promoverse y Alicia Machado parece estar de verdad lista para la contienda electoral.

Alicia Machado en la política

Esta no es la primera vez que Alicia Machado está metida en el mundo de los candidatos. Durante las elecciones de 2016, la Miss Universo venezolana fue una de las armas que usó Hillary Clinton contra el ahora ex presidente Donald Trump.

Según la actriz, cantante y empresaria, Trump la acosó sexualmente cuando ella era Miss Universo y él era el dueño del concurso. Además, revivió el circo que el ex mandatario armó en la prensa para subrayar que había subido de peso.

Donald Trump me decía “te ves gorda”, acusa Alicia Machado La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado participa en un video difundido por Hillary Clinton, en el cual ahonda en las acusaciones que la ex secretaria de Estado lanzó ayer al republicano en el primer debate presidencial en EU. 2018-11-02T15:35:11Z

¿Alicia Machado candidata?

Aunque en la foto parece que quiere ser electa para un cargo público y su frase de “lista para la campaña” parece confirmar esta percepción, lo cierto es que Alicia Machado no está interesada en lo más mínima en entrar a ese mundo. Todo lo contrario, la artista ha insistido en que “jamás” le ha llamado la atención.

La que sí tiene intenciones electorales es su personaje en la telenovela “Juego de Mentiras”, en la que la venezolana comparte carteles con Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo.Según ha dicho Alicia Machado, el personaje de Alejandra, en “Juego de Mentiras” es el más “maquiavélico” que ha hecho en su vida. Se trata de una senadora que es “la cara de la intriga”.

Alejandra es “una senadora, una mujer políticamente correcta; desafortunadamente, como muchos de nuestros políticos, corrupta, como suele suceder en la vida real, ¿verdad?”, agregó.

Alejandra vs Alicia Machado

Lo que comparte la venezolana con su personaje en la nueva telenovela de Telemundo es el gusto en lo que se refiere a las parejas. El nuevo hombre en la vida de Alicia Machado, cortesía de “Juego de Mentiras” es el actor argentino Rodrigo Guirao, conocido en Estados Unidos por ser el antagonista de la versión de 2022 de la telenovela “Rubí”.

La artista ha expresado su cariño por el actor en las redes sociales, aunque lo más probable es que su personaje de Alejandra vaya detrás del de Arap Bethke, quien es un viudo intentando descubrir qué le pasó a su mujer.

El trabajo en la telenovela le ha venido como anillo al dedo a la artista, quien puede así disfrutar del departamento que se compró en Miami Beach con el dinero que ganó en “La Casa de los Famosos”, donde vive con su hija Dinorah y su mamá.

Además, le reduce el estrés, que es la causa principal de las crisis de fibromialgia, la enfermedad que padece Alicia Machado, de carácter autoinmune y muy dolorosa.