[VÍDEO] Trump se burló de Hillary Clinton por sufrir neumonía

Cuando Hillary Clinton se postulaba como rival de Donald Trump por la presidencia en 2016, tuvo un problema de salud durante su campaña. En uno de sus actos políticos, pareció tropezarse o desmayarse el 11 de septiembre de ese año, y Trump luego se burló de ella durante un mitin. Ahora, casi cuatro años después del día, Trump ha sido diagnosticado con coronavirus. Actualmente, sus síntomas son leves, según los últimos informes.

Se burló de cómo Clinton se desmayó en un mitin en octubre de 2016 y publicó un anuncio con un breve clip del momento en el que tropezó

Durante un mitin en Pensilvania el 1 de octubre de 2016, Trump se burló de Clinton por desmayarse (a causa de una neumonía), incluso imitando cómo cayó después del evento del 11 de septiembre.

Poco antes de la medianoche del 1 de octubre de 2020 (o poco después de la medianoche del 2 de octubre, según la zona horaria), Trump anunció en Twitter que le diagnosticaron COVID-19. Curiosamente, la fecha significa que es casi en el cuarto aniversario de su burla de Clinton.

Trump dijo: “Ella es una mujer que se supone que debe luchar contra muchas cosas más duras, y no puede llegar a 15 pies hasta su auto. Dame un respiro.”

Él habla de su desmayo a partir de los 40 segundos del video a continuación.

Luego imitó cómo ella luchaba por caminar y dijo más fuerte: “¡Dame un respiro!”

Puedes verlo en el mismo mitin desde un ángulo diferente antes. El discurso se pronunció en el condado de Lancaster la noche del 1 de octubre de 2016, informó Lancaster Online. El mitin se llevó a cabo en el centro deportivo Spooky Nook en Manheim, Pensilvania.

La declaración se hizo solo un par de semanas después de que ella casi se desmayara y exactamente cuatro años antes de que le diagnosticaran coronavirus.

Después, se burló de ella nuevamente a mediados de octubre en un mitin. Primero, dijo que no había forma de que ella durara en un mitin tanto como él, comenzando a los 30 segundos en el video de abajo, y luego se burló de su desmayo. “Qué broma, qué broma total”. El siguiente vídeo muestra las dos veces que se burló de ella.

La campaña de Trump también publicó un anuncio en octubre de 2016 en el que decía que ella no tenía la fortaleza ni la energía para liderar. El anuncio incluía un breve clip de cuando estuvo a punto de desmayarse.

Brazile había considerado iniciar procedimientos para reemplazar a Clinton con Biden, pero Clinton se recuperó rápidamente de la neumonía

En noviembre de 2017, Donna Brazile reveló que había considerado iniciar un proceso para reemplazar a Clinton con Biden cuando estaba enferma, Brazile lo compartió en su libro Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House. En el momento de la enfermedad de Clinton, Brazile era el presidente interino del DNC.

La BBC informó en 2016 que muchos miembros de la campaña de Clinton no conocían nada sobre su diagnóstico de neumonía porque a Clinton le preocupaba que los opositores de la campaña la explotaran. Le dijeron que descansara, pero continuó haciendo campaña, pensando que su diagnóstico no sería tan importante.

En ese momento, la doctora de Clinton, Lisa R. Bardack, examinó a Clinton en Chappaqua después de desmayarse e informó que estaba bien:

“Le recetaron antibióticos y le aconsejaron que descansara y modificara su horario. Lo que pasó en ese evento es que se sobrecalentó y se deshidrató. La acabo de examinar y ahora está rehidratada y recuperándose muy bien”.