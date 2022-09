Alicia Machado en lágrimas por los dolores de la fibromialgia y pide compasión

La artista y empresaria venezolana Alicia Machado se derrumbó ante la audiencia que se sumó a una de sus transmisiones en vivo de Instagram, al explicar su sufrimiento por los síntomas de la enfermedad incurable que la tortura desde hace años.

Machado, quien ha sido muy abierta con sus fanáticos sobre su vida y sus problemas de salud, ha explicado que la fibromialgia le complica la vida desde todo punto de vista y no solo físicamente.

¿Qué es la fibromialgia?

Esto es lo que dice la prestigiosa Mayo Clinic sobre la enfermedad que sufre la Miss Universo venezolana.

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con fibromialgia también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión. Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar.

La fibromialgia le gana algunas batallas a Alicia Machado

“No me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla”, contó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos. “Me siento mal por las personas que están a mi alrededor, hablo fuerte. Hay días en que es difícil llevar lo de la fibromialgia. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que soy muy seria o así, pero, a veces, eso es lo que me pasa”.

“Ahorita me imagino que, después de este live, voy a tener a la gente psicoanalizándome. ¿Por qué lloras? A veces no está tan fácil, no tiene nada que ver con la edad. Uno está librando una batalla. Es algo difícil”, agregó. Una confesión necesaria Las lágrimas y las palabras de Alicia Machado ponen en evidencia como muchas veces los fans se olvidan que sus ídolos son personas de carne y hueso como cualquier otra. Aunque la artista no lo dijo abiertamente, el video deja claro que el mensaje era para la gente que se le acerca cuando se está sintiendo mal y no recibe su cara más amable. La sensación de desilusionar a sus fanáticos, más el gran malestar que puede generar la fibromialgia debe ser una experiencia terrible y el público le ha terminado aplaudiendo su sinceridad. Es una lección que vale la pena recordar en las interacciones con celebridades. A pesar de todo, Alicia Machado sigue adelante y se ve espectacular y radiante en medio de su lucha.

https://www.instagram.com/p/CiIz5g1AqYw/