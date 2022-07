Foto: Alicia Machado agradece a Estados Unidos y se viste con la bandera

Alicia Machado no pudo dejar pasar el 4 de julio sin expresar todo lo que siente por Estados Unidos. Envuelta en la bandera del país y luciendo esmalte de uñas y labial rojo, la venezolana, de 45 años, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“La Independencia de una tierra que no me vio nacer, pero que me ha permitido crecer, progresar, realizar mis sueños y sigo avanzando con la tranquilidad de sentirme valorada y dueña de mi destino, dueña de mis pensamientos y creencias, sin miedo a exigir mis derechos y luchar por los derechos de muchos, sin miedo a defender mis ideales y sobre todo el respeto a las diferencias. Celebramos la libertad de ser nosotros mismos. Happy 4th of July happy Independence Day. God Bless America”, escribió.

“Una reina venezolana con corazón estadounidense y mexicano. Vamos pa’lante siempre mi amor bella” y “Happy 4th July USA, así se habla”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.

Cabe recordar que Alicia Machado triunfó en Estados Unidos en 1996, tras ganar el concurso Miss Universo, realizado en Las Vegas. Luego de desarrollar una carrera internacional como actriz se convirtió en madre el 25 de junio de 2008. Su hija Dinorah Valentina nació en Miami, lugar donde actualmente reside junto a la actriz.

En 1996 Alicia Machado se hizo ciudadana norteamericana por naturalización. La venezolana participó en la campaña presidencial de Hillary Clinton y comentó su terrible experiencia como víctima de bullying por parte de Donald Trump durante su reinado como Miss Universo.

“Él levantó la banderita para que todo el mundo me hiciera mierda (…) Fui bulímica y anoréxica crónica por casi 6 años y tuve muchos trastornos de identidad crónicos, fue muy difícil para mí superar eso”, señalo en entrevista con The Zingg Machado sobre las consecuencias que le trajeron los malos tratos y humillaciones de parte de Trump.

Luego de ver su carrera descender, la vida le dio una nueva oportunidad y tras ganar el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”, su carrera renació fortaleciéndose aún más gracias al inmenso cariño de su fiel público.

Hoy Alicia Machado vive uno de sus mejores momentos, con innumerables compromisos laborales, un estrecho lazo con su madre y con su hija, quien acaba de cumplir 14 años, y hasta con un nuevo amor. Como si no bastara con esto luce más hermosa que nunca y sus seguidores destacan que incluso está más bella que cuando ganó el Miss Universo. Sin duda, un ejemplo a seguir de superación.