Alicia Machado se defiende de críticas por comentario sobre Daniella Navarro

Los seguidores del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” parecen estar tan susceptibles como los propios concursantes, a tal punto que reaccionaron de inmediato ante los comentarios que emitió en el programa del domingo Alicia Machado sobre Daniella Navarro.

Fueron tantas las críticas que recibió la ex Miss Universo y vencedora de la primera temporada del famoso programa, que la venezolana no quiso recibir más comentarios y desactivó esa opción.

Pero, ¿qué dijo Machado que provocó tan fuerte reacción? La actriz, de 45 años, simplemente dio su opinión sobre el actuar de Daniela Navarro con sus compañeros de encierro.

“Qué pena, pero lamentablemente Daniela tiene una actitud que yo no entiendo, o sea, no entiendo qué tan grave puede ser lo que hizo Juan, qué tan grave fue lo que hizo Ivonne. O el insultar constantemente y eso de estar detrás de la gente gritándole, provocándole. Eso es una provocación demasiado complicada dentro de la casa (…) El que la dejen hablando sola es la única forma que tiene la gente dentro de la casa de protegerse de un ataque como ese. Y creo que pues sí lamentablemente por más que sea mi paisana yo la trato de ayudar pero ni cómo ayudarla, ya ni cómo ayudarla”, señaló sobre la también actriz venezolana, de 38 años.

“¿Pero no te acuerdas que tú también peleabas por todo”, “¡Qué doble moral la de Alicia si cuando estaba ahí era puro insultar y gritar a los demás!”, y “¿De qué habla Alicia si ella se la pasaba peleando e insultando a la gente?”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron tras sus dichos.

Fue la misma Machado quien publicó el video donde aparece opinando sobre Navarro, y ante la ola de críticas que recibió optó por desactivar los comentarios. Ante la consulta que le hizo una cibernauta sobre por qué había desactivado los comentarios, Machado respondió de manera breve y directa.

“Porque mis redes no son el excusado toilet de nadie y al que no le guste que no me siga ¡simple!”, respondió la ex Miss Universo.

Anteriormente Machado ya había defendido su derecho a comentar sobre los concursantes del reality show. “Si me llevan a que hable pues hablo y digo lo que yo opino, para eso me tienen ahí, le guste a quien le guste (…) Ya yo soy una señora grande como para ser dueña de mis decisiones. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, nadie. A menos que esté haciendo una novela, una serie o una película. Pero en La casa de los famosos yo soy una de las especialistas por muchas razones, ¿verdad? Y hablo y comento lo que veo, que sé que es lo que comentan mucho de ustedes”, señaló en un video que subió a su cuenta de Instagram.