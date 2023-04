¿Julián Figueroa le fue infiel a su esposa Imelda?: El video besando a otra mujer que lo metió en problemas

La muerte del cantante Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril, sigue conmocionando a sus fieles seguidores, y algunos fans recordaron el problema que vivió el joven de 27 años el año pasado, luego de que fuera captado por los paparazzi besando en la boca a una mujer.

Las imágenes del amoroso momento pronto llenaron los medios de entretenimiento, y aunque el hijo de Joan Sebastian salió a explicar que no fue un acto de infidelidad hacia su esposa y madre de su único hijo, Imelda Garza-Tuñón, sino un gesto hacia una fan que le mostró su admiración, el hecho generó ampolla.

El hijo de Maribel Guardia dio la cara a la prensa y tras hablar con su mujer, reconoció el acto de besar a su seguidora como “una estupidez” que cometió, pero juró que fue un hecho inocente y hasta le pidió perdón a Imelda, de manera pública.

VIDEO Julián Figueroa habría BESADO a una fan | Sale el Sol Este video revela como #JuliánFigueroa supuestamente habría besado a una fan, hecho que tendría muy molesta a su esposa, #ImeldaTuñón. No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en… 2022-08-16T14:54:13Z

“Las fotos que me tomaron, fue una chava que se me acercó, mientras yo estaba cantando en un lugar que me invitaron. Me dio un beso y luego y me acerqué, la volví a abrazar y le dije: ‘gracias hermosa’. Pláticamos, la llevé a su coche, eso fue sacado de contexto”, dijo al programa de televisión Sale el sol el joven, quien en las imágenes se apreciaba besando apasionadamente a la fan.

“Mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco disculpas a mi esposa, que es el amor de mi vida. Mi amor, lo siento, si mi comportamiento no fue el mejor”, dijo Julián Figueroa, quien admitió que el beso generó conflicto en su mujer.

“Estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación, obviamente ella está enojada, está triste… qué te puedo decir. Y el más sacado de onda soy yo, porque eso me afecta a mí y a ella”, agregó el fallecido cantante.

En noviembre pasado, Julián acabó de tajo con los rumores que señalaban que estaba alejado de su esposa por ese incidente y que su relación se había deteriorado, y mostró que el asunto había sido superado.

“Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer mas hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo @imetunon desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor”, comentó el artista en un mensaje en su Instagram, donde posó al lado de su mujer y su niño.

Días después, en el festejo del Día de Muertos, Julián puso otra foto en la que se apreciaba junto a su esposa y su retoño, disfrazados iguales, como catrinas y dijo: “Con los dos amores de mi vida, disfrutando del día de muertos. No se pierdan mañana nuestra aventura en bicicleta con @lu_andradetv en @despiertamerica”.