¿José Manuel no quería a su hermano Julián Figueroa?: Lo llaman “Judas”

Para nadie era un secreto que José Manuel Figueroa no quiso volver a tener una relación de hermanos con Julián Figueroa desde hacía ya varios años, e incluso hablaba mal del hijo de Maribel Guardia y de la costarricense, a pesar de que el joven de 27 años seguía defendiéndolo cada vez que alguien lo atacaba, y le seguía manifestando el inmenso amor que le tenía, de manera pública.

Y aunque el cantante de 47 años nunca se reconcilió con su hermano menor, incluso ante los intentos de Julián por acercarse, la muerte del intérprete, ocurrida el domingo pasado, hizo que José Manuel llegara hasta la casa de Maribel Guardia y lamentara la partida del otro hijo de su padre.

“Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo 🎼💔”, comentó José Manuel en su Instagram, refiriéndose a su hermano Julián y a su padre, Joan Sebastian.

Y aunque las palabras de pesar y dolor dejaron ver que la muerte de Julián entristeció a José Manuel, muchos de sus propios seguidores al igual que los seguidores de Maribel Guardia y el fallecido cantante parecen no perdonarle que no haya aceptado una reconciliación con el joven en vida, y no han parado de atacarlo con todo tipo de mensajes, en los que incluso lo apodan como Judas.

José Manuel Figueroa habló por primera vez sobre lo que sucedió con Julián Figueroa

“Feliz ha de estar! tú no lo querías y si sientes ese dolor es remordimiento.. en todas las entrevistas te preguntaban o decían algo de él y te molestaba. Ahorita no quieras engañar diciendo que te sientes mal porque no es así”, comentó un fan molesto.

“En vida, en vida! Ya para qué? Julian siempre habló bien de ti, y tu con tu soberbia solo querías cambiar el tema cuando te preguntaban por el”, “ni tu abuela te cree eso 😏 otras veces hasta la madre le recordaste eso sin contar que a su mamá (la espectacular Maribel Guardia) la llamaste fichera y una fichera le dio mejor educación a su hijo que una maestra de lenguas” y “Julian Figueroa por siempre el si tenia los valores, el corazón y el talento de Joan aunque te duela”, comentaron otros seguidores del intérprete.

"No existe ninguna relación con Julián Figueroa": José Manuel Figueroa

“La hipocresía en una sola foto. Ni Judas se atrevió a tanto como tu. Eres el típico familiar que habla mier.. pero cuando te mueres lo amas lo extrañas y lo quieres ver vivo…. mejor no subas nada porque tus palabras y tus hechos que dabas a notar es muy claro que no lo querías”, dijo otro admirador de Julián

Otros fans de los cantantes prefirieron no atacar a José Manuel, pero le recordaron que la soberbia no lleva a nada bueno y lamentaron que muy tarde haya admitido amar a su hermano.

“Lo amaste demasiado tarde ya para que? si ya no está; tanto que esperaba de ti hasta que se cansó de tu desprecio… EN VIDA hermano EN VIDA”, “eres una persona arrogante que nunca lo supiste valorar”, “y por qué no lo disfrutaste cuando él tanto te lo pidió, el amor se da en vida y no después de muerto”, comentaron otros seguidores.