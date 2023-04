¿Quién es Marco Chacón, el padrastro de Julián Figueroa?: ¡Está destrozado!

Mucho se ha hablado en redes y en medios de comunicación del dolor que el fallecimiento de Julián Figueroa ha causado entre su madre, Maribel Guardia, su esposa, Imelda Garza-Tuñón y su hijito, Juliancito, de 5 años. Pero la muerte del joven cantante tambien tiene muy adolorido y compungido a Marco Chacón, esposo de la exreina de belleza costarricense, quien crió al hijo de Joan Sebastian como propio.

El padrastro de Julián Figueroa era una persona muy importante en la vida del joven, no solo por haber compartido día y noche los últimos 25 años de vida de Julián, sino que además era su amigo, confidente y representante artístico.

Y tras la dolorosa noticia del fallecimiento del artista, a quien consideraba como su hijo, Chacón habló con el programa de televisión HOY, como se aprecia en el siguiente video, y no pudo contener las lágrimas.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habla de la muerte de Julián Figueroa | HOY El esposo de la actriz costarricense llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí habló con la prensa sobre cómo se encuentra tras el repentino fallecimiento del hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian. Marco Chacón respondió si Julián Figueroa, a quien conoció cuando tenía solo 2 años, presentaba problemas de salud previo… 2023-04-10T19:47:13Z

“Estamos conmocionados, estamos en shock, en lo personal todavía no me cae el 20 (No lo creo). No he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono, con distintas personas. Es algo inesperado, la verdad no tengo mucho que decir”, comentó el abogado a la prensa, con mucha disposición. “Me encantaría darles la declaración que quieren escuchar, y darles la nota que necesitan, pero no estoy bien, y no me fluyen las palabras”.

El padrastro de Julián, a quien el joven fallecido constantemente declaraba su amor y admiración, recordó que su hijastro llegó a su vida siendo apenas un bebé.

“Estoy con él desde los 2 años, y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelante tan joven”, comentó Chacón.

Y aunque en diferentes medios se ha afirmado que Julián padecía un cuadro de depresión, el padrastro de Julián negó que tuviera problemas de salud al momento de su muerte, ni físicos ni mentales.

“No había tenido (problemas de salud); le dio COVID hace poco, nunca le había dado COVID. Estaba bien, estaba bien, en términos generales bien”, agregó el esposo de Maribel Guardia, quien al final de su charla con los medios de deshizo en un llanto incontrolable.

El año pasado, con motivo del Día del Padre, Julián Figueroa mostró públicamente el cariño y aprecio hacia su padrastro y le dedicó unas bellas palabras.

“@marco_chaconf ¡Feliz Día del Padre!. Eres de las personas mas congruentes que he encontrado en esta vida; un hombre honesto, servicial, desinteresado y valiente, que siempre lucha por dirigir su vida y sus palabras con verdad. No sería el hombre que soy hoy en día (y me ha costado) si no te hubiera tenido a ti, para protegerme, guiarme, corregirme y amarme”, dijo Julian a su padrastro, en su cuenta de Instagram. “Espero hacerte sentir orgulloso, luchando por ser la mejor versión de mi mismo. Te amo, Feliz día☀️”.