J Balvin recibe importante reconocimiento: ¿De qué se trata?

José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, fue honrado con un reconocimiento de la compañía “Guinness World Records” por ser el artista con el mayor número de nominaciones en una edición de los Latin Grammy.

Para la edición número 21 de los Latin Grammy que se celebran hoy, jueves 19 de noviembre de 2020, Balvin cuenta con un total de 13 nominaciones entre las que destacan: “Grabación del Año”, “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Música Urbana”.

Con sus 13 nominaciones a los Latin Grammy 2020, J Balvin logró destronar al dúo puertorriqueño Calle 13, quienes ostentaban del título como los artistas más nominados en la historia de los Latin Grammy con un total de 10 nominaciones en la edición número 12 de la ceremonia de premiación que se celebró en el año 2011, según el sitio web oficial de Guinness World Records.

Guinness World Records destaca que J Balvin es un artista que hace historia con su indiscutible talento: “J Balvin continúa haciendo historia en la industria de la música y en el mundo entero. Creativo y soñador, el cantante hispanohablante sigue dejando el género del reguetón en alto y hoy día cautiva a millones de personas con su estilo, autenticidad y fantásticas canciones”.

El intérprete colombiano agradeció el reconocimiento a través de su cuenta oficial en Instagram con un emotivo mensaje: “Esto es un reconocimiento a nuestro género, una victoria que reconoce nuestro trabajo y música tan valiosa como todos los géneros, vamos por buen camino, 13 nominaciones en una sola edición es un nuevo @guinnessworldrecords. Nuestro Género llego para quedarse. Gracias @daddyyankee por la inspiración”.

“Oasis y colores” es el nombre del álbum musical de J Balvin en colaboración con Bad Bunny que le permitió al cantante alzarse con un total de 13 nominaciones en los Latin Grammy 2020.

El trabajo discográfico “Oasis y colores” se estrenó en el año 2019 y rompió récord tanto en ventas como en reproducciones en plataformas digitales.

J Balvin recibió un reconocimiento por Guinness World Records en el pasado

En marzo de 2016, J Balvin fue honrado con un galardón por parte de “Guinness World Records” por ser el cantante con la mayor duración en el primer lugar de las listas de Billboard Hot Latin Songs.

En ese momento, Balvin logró que su tema musical “Ginza” permaneciera por 22 semanas en el primer lugar en las listas de Billboard Hot Latin Songs de los Estados Unidos.

“Tenemos la impresión de que éste no va a ser el último récord que J Balvin rompa con su música”, vaticinó el equipo de Guinness World Record al momento de honrar al cantante con su primer reconocimiento.

J Balvin hace historia en grande

El poder de J Balvin en la industria del entretenimiento le ha permitido incursionar en otros grandes proyectos como lo son su colaboración con la compañía de comida rápida McDonald’s, su hazaña de ser el primer latino en ofrecer un concierto virtual en Fortnite y su línea de ropa con la importante firma de moda Guess.

Uno de los más recientes proyectos del cantante de música urbana es su colaboración con Nike en el lanzamiento de un diseño especial de los “Air Jordan 1” que contarán con vibrantes colores que hacen alusión a su trabajo discográfico “Oasis y colores”.

A mediados del mes de septiembre de este 2020, J Balvin logró ser uno de los latinos que formaron parte de la selecta lista de las “100 Personas Más Influyentes del Mundo” de la prestigiosa revista estadounidense TIME.

