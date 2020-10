J Balvin sortea cadena de diamantes de McDonald’s: ¿Cómo ganar?

Si eres fan de J Balvin y McDonald’s, este sorteo te cae como anillo al dedo. Mejor dicho, te caerá súper chévere en el cuello. Resulta que a partir de este 26 de octubre hasta el 1 de noviembre tienes la oportunidad de ganar una cadena de oro de 14 kilates decorada con diamantes con el diseño de papitas fritas, McFlurry o Big Mac. Por cierto, las creativas cadenas las lleva puesta J Balvin en el comercial que estreno para McDonald’s el pasado 5 de octubre. Abajo puedes ver el video. Además, el ganador de la cadena puede presumir de que este premio es exclusivamente diseñada para conmemorar la Orden J Balvin.

Para participar solo tienes que pedir La Orden J Balvin a través de la aplicación McDonald’s entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Una vez que ordenes ingresarás automáticamente para ganar la cadena de oro de 14 kilates con incrustaciones de diamantes. Esta sería una oportunidad única para que los fanáticos poseen una pieza de la colaboración de J Balvin y McDonald’s.

Cabe mencionar que al terminar el sorteo, también marca la última semana que podrás ordenar La Orden J Balvin en McDonald’s. Para participar Descarga la aplicación McDonald’s iOS y Android para pedir la comida y participar para ganar.

💎💎 FINAL @JBALVIN CHAIN SET ON EARTH 💎💎 and these 14K gold chains could be yours if you order his meal on our App this week https://t.co/cjWwQY9dmR pic.twitter.com/X5CtWby5uZ

— McDonald's (@McDonalds) October 26, 2020