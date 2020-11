Maluma es uno de los hombres más sexys del 2020: ¿Por qué?

El cantautor colombiano Maluma es uno de los 12 hombres que forman parte de la selecta lista de los “Hombres mas sexys del 2020” de la afamada revista estadounidense People.

La publicación destaca que Maluma es uno de los cantantes de habla hispana más influyentes del momento, su poder se puede ver reflejado en el éxito de su sencillo “Hawái” en la plataforma de Youtube con un total de 468 millones de reproducciones hasta el momento.

En el mes de agosto de este 2020, Maluma ofreció una entrevista a People en donde destacó la importancia de mantenerse en zen en este año tan crucial: “Construí una sala de meditación en mi apartamento en Miami. Es una forma de bloquear el ruido en tu mente.”

La lista de los “Hombres más sexys del 2020” de People es liderada por el actor Michael B. Jordan, conocido por su participación en el filme “Pantera Negra” de Marvel.

Personalidades como Chris Evans, Dwayne Johnson, Paul Mescal, Pedro Pascal, Brad Pitt y Paul Rudd también forman parte de la importante lista que destaca los atributos físicos de grandes estrellas de la industria del entretenimiento.

Maluma sorprende con nuevo look

Maluma sorprendió a sus fanáticos al dejarse ver a través de sus plataformas digitales con un radical cambio de look que se destaca por tener su cabellera con un electrizante color azul celeste.

“Me encanta tu nuevo color de cabello”, “Todo te queda hermoso”, “Me gusta el azul”, “Todo le queda bien a este chico”, “Te amo de todos los colores”, fueron algunas de las reacciones por parte de los fanáticos del cantautor por su radical cambio de look.

En la actualidad, el intérprete vive el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en ciudades como Miami y Los Ángeles. Además, recientemente visitó a sus familiares en su natal Medellín tras varios meses sin poder verlos por las medidas de restricciones que se han impuesto a nivel mundial por la crisis de salud pública que se vive.

Maluma listo para debutar en la industria cinematográfica

Con tan sólo 26 años de edad, Maluma debutará en el mercado anglosajón con su gran debut en la pantalla grande en un importante filme que lleva por nombre “Marry Me” y es protagonizado por la cantante y actriz estadounidense Jennifer López.

En la comedia romántica, el músico interpreta al personaje de Bastian, la pareja sentimental de Katalina “Kat” Valdez (Jennifer López), una importante cantante que decide poner fin a su relación amorosa tras enterarse que el gran amor de su vida le era infiel con otra mujer.

“Marry Me” tiene previsto estrenarse en el mes de mayo de 2021 en las principales salas de cine de los Estados Unidos y cuenta con piezas musicales de Maluma y Jennifer López como banda sonora.

El proyecto cinematográfico inicialmente estaba programado para estrenarse durante el Día de San Valentín 2021, pero fue retrasado debido a la pandemia del COVID-19.

Marry Me – In theaters this Valentine’s DaySave the date. Jennifer Lopez, Owen Wilson and Maluma star in #MarryMeMovie, in theaters this Valentine’s Day — http://uni.pictures/MarryMeFB http://uni.pictures/MarryMeTW http://uni.pictures/MarryMeIG http://uni.pictures/MarryMe — Packed with original songs by Jennifer Lopez and global Latin music star Maluma, Marry Me arrives this Valentine’s Day weekend with Lopez starring as musical superstar Kat Valdez and Owen Wilson as Charlie Gilbert, a math teacher—total strangers who agree to marry and then get to know each other. An unlikely romance about two different people searching… 2020-09-24T23:11:51Z

