¿Por qué retrasaron el estreno de la película de Jennifer López y Maluma?

“Marry Me”, la comedia romántica protagonizada por Jennifer López y con la participación especial de Maluma, ha pospuesto su estreno en el 2021 debido a la pandemia del COVID-19.

El proyecto que originalmente se estrenaría durante el fin de semana del Día de San Valentín en 2021 ahora se estrenará el 14 de mayo de 2021.

“Marry Me” ocupará la fecha de estreno que originalmente Universal Pictures y DreamWorks Animation tenían previsto para el filme animado “Spirit Untamed” que recientemente se confirmó que ahora se estrenará en las salas de cine de los Estados Unidos a inicios del mes de junio de 2021.

La trama de “Marry Me” se centra en Katalina “Kat” Valdez (Jennifer López), una afamada estrella musical que contrae matrimonio con un completo desconocido llamado Charlie Gilbert (Owen Wilson) durante uno de sus conciertos tras enterarse que su novio Bastian (Maluma) la estaba engañando con otra mujer.

El elenco de la nueva comedia romántica de Universal Pictures cuenta con apariciones especiales de personalidades como Sarah Silverman, Jameela Jamil, Jimmy Fallon, Stephen Wallem, John Bradley y Michelle Buteau.

La banda sonora de “Marry Me” estará compuestas por temas musicales interpretados por Jennifer López y Maluma, tanto en español como en inglés. “Lonely”, “Marry Me”, “Pa’ Ti”, “Segundo” y “Uno en Millón” son algunos de los nombres de las canciones que forman parte del proyecto cinematográfico.

Maluma y Jennifer López brindaron un abreboca al gran estreno de “Marry Me”

A mediados del mes de septiembre, Maluma y Jennifer López sorprendieron a sus fanáticos con el estreno de los videos oficiales de “Pa’ Ti” y “Lonely” en la plataforma de Youtube, siendo estas sus primeras colaboraciones musicales y un pequeño abreboca de lo que podrán disfrutar sus fanáticos en la comedia romántica “Marry Me”.

En las imágenes del proyecto audiovisual se pueden apreciar a las estrellas mientras interpretan a una misteriosa pareja que sostiene un romance. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando la poderosa mujer interpretada por López es entregada al FBI por un caso relacionado con corrupción. Mientras que el personaje de Maluma fue uno de los agentes encubiertos del FBI que lideraron la operación.

Los vídeos de “Pa’ Ti” y “Lonely” cuentan con un total de 47 millones de reproducciones hasta la fecha en el canal oficial en Youtube de la cantante Jennifer López.

Jennifer López: Un confinamiento lleno de grandes proyectos

Pese a la pandemia del COVID-19, Jennifer López es una de las celebridades que se ha mantenido muy activa con proyectos de gran relevancia que van desde lanzamiento de colecciones exclusivas de zapatos hasta ser embajadora de importantes campañas de marcas de ropa con reconocimiento a nivel mundial.

A finales del mes de septiembre, López dio a conocer su nueva colección de zapatos en sociedad con DSW. Los costos oscilan entre $54 hasta $149 y se encuentran completamente disponibles en el sitio web oficial.

Por otra parte, la cantante estadounidense ha sido la embajadora de las últimas campañas publicitarias de Coach y lanzó su primera bolsa diseñada por ella misma en colaboración con la importante marca de ropa.

