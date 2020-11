Alfredo Oropeza: 5 cosas que debes saber sobre el nuevo chef de “Un Nuevo Día”

View this post on Instagram

¿Cómo comenzó tu semana? aquí bien con mucho entusiasmo, mañana te voy a compartir una sorpresa de algo que me han estado pidiendo muchísimo y que te va a ayudar para el verano y en adelante. Por lo pronto aquí te dejo esta opción de ensalada de atún @atun_tuny que te va a encantar. . #nutriciónypracticidad #healthyfood #healthy #healthyrecipes #saludable #salud #cocinasaludable #recetas #recipes #ElQueSabeRico