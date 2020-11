Un Nuevo Día ya tiene sustituto del Chef James: ¿Quién es?

View this post on Instagram

En esta temporada que te diste tiempo para hacer limpieza a fondo, te encontraste con que tu batería de cocina está un poco dañada, así que si estás pensando en comprar una cuando podamos salir, aquí te comparto algunos tips para escoger la mejor para ti:⠀ No es necesario tener ollas y sartenes de todos los tamaños con una olla para caldos, sopas, guisos, algunas salsas, hervir y cocinar al vapor; y una sartén para saltear con una tapa para freír. Las otras tres piezas que debes elegir ofrecen aun mas agilidad para cocinar, olla de 8 cuartos (o más grande) con tapa, sartén para saltear grande con tapa, cacerola ovalada mediana con tapa.⠀ Escoge sartenes de gran calibre ya que estos entregan el calor de manera más uniforme permitiendo que los alimentos de forma pareja.⠀ Los buenos conductores de calor, como el cobre y el aluminio, responden a los cambios de temperatura. Harán lo que la fuente de calor les dice que hagan: calentar, enfriar, casi al instante.⠀ Déjame saber aquí en comentarios si esta información se te hizo útil