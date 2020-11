Chef James estrena “Ponle huevos”: ¿Cómo escuchar su Podcast?

James Tahhan, conocido artísticamente como Chef James, es una de las personalidades de la industria de la televisión que ha fusionado su pasión por los medios de comunicación tradicionales con la aparición de las nuevas tecnologías.

Hace tan sólo unas horas, Tahhan anunció su nuevo proyecto, se trata de su podcast “Ponle huevos” que se encuentra completamente disponible en las plataformas digitales y le permitirá seguir conectando de una manera más directa con sus miles de fanáticos.

El podcast del venezolano está dedicado exclusivamente a la productividad y a la posibilidad de brindarle respuestas a las personas para que puedan lograr la estabilidad financiera que tanto anhelan para ofrecerle un mejor futuro a sus familias.

Con “Ponle huevos”, Chef James espera brindarle herramientas a miles de hispanos para que puedan llevar esa “idea ganadora” que tienen en mente al próximo nivel.

Si bien es cierto que la cocina es una de las grandes pasiones de James Tahhan, en este nuevo proyecto se centra en su totalidad en temas tan importantes como lo son la productividad, inteligencia financiera y estabilidad emocional.

¿Cómo escuchar el Podcast de Chef James?

Toda persona que desee disfrutar de “Ponle huevos”, el nuevo podcast del Chef James, puede hacerlo completamente gratis a través de plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, iHeart Radio y Deezer.

El primer episodio del podcast se estrenó el 10 de noviembre y se centra en una calurosa bienvenida por parte de Chef James a este nuevo proyecto que brindará herramientas útiles para que miles de personas puedan minimizar sus problemas de productividad, estabilidad financiera e inteligencia emocional.

¿De qué habló Chef James en el primer episodio de su podcast?

James Tahhan durante el primer episodio de su podcast mencionó la historia detrás del creativo nombre de este nuevo proyecto: “Se preguntarán ustedes: ‘¿Por qué le has puesto Ponle Huevos?’. Principalmente porque es parte de mi lenguaje de todos los días, como saben, soy chef de profesión”.

“Es muy importante hablar de los huevos y de ponerle ganas a todo lo que hacemos, marcar la diferencia con nuestro trabajo y hacerlo lo mejor posible. Lucirnos para siempre mantenernos relevante dentro de una organización y para que siempre hablen de nosotros de forma positiva, y que siempre digan: ‘James es excelente en todo lo que hace'”, puntualizó Tahhan en el primer episodio del podcast al hablar sobre la importancia de la productividad y rendimiento profesional en el área laboral.

“Siempre debemos tomar el tiempo de emprender bajo nuestras propias reglas y con cosas que a nosotros nos llenen, y no necesariamente tienen que ser ese gran negocio del millón de dólares o los dos millones porque yo les voy decir que son muy pocos los escenarios que haces un negocio de un día para otro y te llenas de plata. Todo requiere trabajo, todo requiere esfuerzo y requiere huevos”, mencionó el chef al hacer énfasis en la importancia de tener un emprendimiento a la hora de un despido inesperado en el ámbito profesional.

“Una de las lecciones más importantes que te puedo dar en la vida es no poner los huevos en una misma cesta o no poner todos los huevos en una misma cesta, súper valioso y este consejo me lo compartió un mentor de negocios hace muchísimos años atrás. Me dijo: ‘Siempre diversifica y busca hacer varias cosas simultáneamente'”, confesó Chef James al momento de referirse a la posibilidad del ser humano para expandir sus oportunidades profesionales y personales.

“El mundo de los negocios es de reinvención, ya no estamos en los tiempos en los cuales un negocio duraba 20 o 30 años. Si no es que es una gran corporación, es muy difícil que eso suceda porque tenemos que reinventarnos, tenemos que renovarnos y siempre por supuesto, innovar”, aseguró Tahhan sobre la importancia de reinventarse en la actualidad en el mundo de los negocios.

“Esto es Ponle Huevos con Chef James, un podcast dedicado a tu productividad y a sacar esa mejor versión de ti, juntos lo vamos a hacer porque si yo lo he logrado, tú lo vas a lograr”, manifestó James Tahhan al momento de concluir el primer episodio de su podcast.

“Ponle Huevos” de Chef James contará con invitados especiales a lo largo del desarrollo de los nuevos episodios de este nuevo proyecto que marca un gran logro en la destacada carrera artística del afamado profesional venezolano.

Entra aquí para escuchar “Ponle Huevos”, el podcast de Chef James.

