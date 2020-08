¿Por qué sacaron al Chef James de ‘Un Nuevo Día’?

Lejos de acabarse, los despidos se siguen intensificando en ‘Un Nuevo Día’, el show matutino de Telemundo. El Chef James fue despedido oficialmente hoy por el equipo de producción del programa televisivo, esto debido a los constantes cambios que están realizando en medio de la pandemia del Coronavirus, la información fue reseñada en exclusiva por La Opinión.

La Opinión informa que aunque Telemundo no ha confirmado la salida de James Tahhan de ‘Un Nuevo Día’, su despido ya es un hecho: “Si bien aun no ha sido confirmado oficialmente por la cadena y lo veríamos aun pantalla, hace segundos, en la reunión de producción después del programa, los jefes le comunicaron al equipo que James no formará más parte del show.”

“El tiene la imagen familiar que el público busca, es muy carismático, divertido, sus recetas siempre son muy pedidas en las redes sociales del show, además que ha demostrado ser muy versátil, y caía bien parado en lo que se le pusiera a hacer, no entendemos qué está pasando. Todos aquí estamos muy tristes”, declaró una fuente anónima que forma parte del equipo de producción del show en exclusiva para La Opinión.

De acuerdo con La Opinión, el afamado chef venezolano continuará apareciendo con su segmento de cocina en ‘Un Nuevo Día’ por al menos un mes más, tiempo que se demorará la transformación del área de la cocina del show de Telemundo, un refrescamiento que se realiza con la finalidad de recibir a diferentes invitados en el segmento de cocina.

Tahhan se une a la lista de talentos que han sido despedidos en las últimas semanas del importante show matutino de la cadena televisiva de habla hispana, tal es el caso de personalidades como Héctor Sandarti, Rashel Díaz y Erika Csiszer.

A inicios del mes de agosto, el Chef James lamentaba el despido de Rashel Díaz de ‘Un Nuevo Día’ con un emotivo mensaje cargado de agradecimiento:

“Siempre estaré agradecido por tus enseñanzas y por cada granito que has puesto en todos tus compañeros de trabajo para sacar nuestra mejor versión como profesionales. Gracias por dame ganas de querer levantarme a trabajar, porque tenía el valor agregado de tener a la mejor amiga que se puede tener como compañera.”



James Tahhan, mejor conocido como ‘Chef James’, “fue una de las estrellas ascendentes de la televisión hispana en los Estados Unidos como parte de ‘Un Nuevo Día’, el popular programa matutino de Telemundo en el que se destacaba ofreciendo recetas de platillos deliciosos en el segmento de cocina.”

El chef nacido en Venezuela de descendencia siria, estuvo deleitando a la audiencia de ‘Un Nuevo Día’ con sus deliciosas recetas desde el año 2011. Asimismo, James también condujo su propio programa de cocina llamado “Puro Chef” en el canal “Utilísima” desde el 2011.

Tras la salida de Rashel Díaz de ‘Un Nuevo Día’, Chef James era el único talento del equipo de presentadores y colaboradores que iniciaron con el show en 2011 que quedaba al frente de la conducción del programa.

Ver esta publicación en Instagram Y entonces yo dare la media vuelta! @unnuevodia Una publicación compartida por James Tahhan (@chefjames) el 16 de Jul de 2020 a las 7:00 PDT

