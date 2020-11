¿Alejandra Guzmán tiene nuevo novio? [FOTO]

Alejandra Guzmán estaría más feliz que nunca con su nueva relación amorosa con un importante empresario británico con residencia en Ciudad de México, de acuerdo con información reseñada por Despierta América.

El show de Univision informó que el nuevo novio de la cantante se llama Lanz, tiene 60 años de edad y se dedica a la venta de artículos médicos en la capital azteca. Asimismo, puntualizaron que la pareja se conoció gracias a una amiga en común.

El influyente empresario anteriormente estuvo casado y es padre de dos hijos, quienes ya conocieron a Guzmán y sostienen una muy buena relación con ella, según detalló Despierta América.

“Alejandra presentó a su novio de una manera formal a su familia y nos cuentan que lo hizo en el cumpleaños de su hermano Luis Enrique, y que a la señora Silvia Pinal le cae muy bien”, aseguraron en el show matutino de Univision.

Por su parte, Alejandra Guzmán no ha emitido ningún tipo de declaración a los medios de comunicación sobre su presunta nueva relación amorosa. En la actualidad, la intérprete se encuentra viviendo el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en México.

Fuentes cercanas a Alejandra Guzmán hablan de su romance

De acuerdo con el diario El Heraldo de México, una amiga muy cercana a Alejandra Guzmán aseguró a la revista “TV Notas” que la cantante se encuentra “sumamente feliz” en esta nueva etapa de su vida con su noviazgo con el empresario británico.

“(Alejandra) inició una relación amorosa hace poco más de un mes con un empresario inglés que se llama Lanz, y no sabes lo plena, feliz y segura que se siente. Él tiene 60 años, es empresario de artículos médicos e incluso ha hecho contratos con el gobierno de la CDMX. Es del Reino Unido, pero ya lleva muchos años viviendo en nuestro país”, aseguró la fuente a la revista TV Notas.

A diferencia de lo que informó “Despierta América”, la revista “TV Notas” detalló que el hermano de la cantante fue el cupido en esta nueva relación amorosa de la importante estrella mexicana: “Fue gracias a Luis Enrique y a un amigo de éste, y de inmediato se dio el flechazo; ellos comparten el gusto por las motos”.

La revista “TV Notas” enfatizó que la fuente cercana a Alejandra Guzmán aseguró que la pareja cuenta con la bendición de Silvia Pinal, madre de la cantante: “Sabe que con él le irá muy bien a Ale, pues es un hombre muy formal, maduro y que hace muy feliz a su hija; él podría terminar con la mala racha que Ale ha tenido en el amor”.

¿Alejandra Guzmán sostuvo una relación amorosa con un exnovio de su hija Frida Sofía?

Alejandra Guzmán estaría con el exnovio de su hija | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Crecen los rumores de que Alejandra Guzmán estaría saliendo con el exnovio de su hija Frida Sofía. Y nosotros tenemos imágenes del encuentro que tuvieron hace días atrás. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula,… 2019-05-16T21:14:39Z

En el mes de mayo de 2019, Suelta La Sopa informó que el distanciamiento de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se debía a una posible relación amorosa que había iniciado la cantante mexicana con Christian Estrada, expareja de su primogénita.

En ese momento, Estrada desmintió categóricamente los rumores de un posible romance con Alejandra Guzmán: “Es un comentario que hicieron que ni al caso, yo la respeto como profesional y como toda una dama. El cariño igual me lo gané, es una buena persona y asi como me lo gané con Frida, me lo gané con su mamá. Pero la verdad que nada que ver”.

