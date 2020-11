¿Chiquis Rivera planea convertirse en madre?

En una reveladora y emotiva entrevista con ‘Sal y Pimienta’, Chiquis Rivera rompió el silencio sobre sus deseos de convertirse en madre en un futuro no muy lejano. Asimismo, la cantante reveló que planea congelar sus óvulos próximamente.

“Yo ahorita no estoy lista en este momento para tener bebés porque quiero obviamente tener bebés con esa pareja correcta, con esa pareja que me va a apoyar y que va a estar conmigo”, detalló la cantante.

Al momento de ser cuestionada sobre si planea congelar sus óvulos, Chiquis respondió: “Tengo planes de hacerlo en enero, sí me urge congelar los óvulos porque si me gustaría. Creo que sería excelente madre. El día en que Dios me dé la bendición de ser madre, mi mundo será completamente diferente.

¿Chiquis le fue infiel a Lorenzo Méndez?

En su entrevista con el show de entretenimiento de Univision, Chiquis Rivera aprovechó la oportunidad para negar categóricamente cualquier tipo de señalamiento que aseguraba que ella le fue infiel a su exesposo, el cantautor Lorenzo Méndez.

“Fui una esposa fiel, fui una mujer que lo dio todo por su matrimonio, que hizo lo posible y lo imposible. Dios lo sabe, que nunca jamás fui infiel”, puntualizó la intérprete.

A mediados del mes de septiembre, Rivera anunció a través de su cuenta oficial en Instagram que había decidido poner fin a su matrimonio con Lorenzo Méndez. Sin embargo, en ese momento la pareja no había iniciado un proceso legal de separación.

Rivera se pronunció sobre los posibles motivos de su separación de Méndez

Al momento de hablar sobre las causas que pudieron desencadenar su inminente separación de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera confesó al programa televisivo ‘Sal y Pimienta’ de Univision que fueron varios los motivos que la incentivaron a tomar esa decisión: “No fue una cosa, fueron muchísimas cosas y fueron meses de cosas que pasaron. Yo tengo desde octubre del año pasado con esta duda, él tomó la decisión de irse y lo respeté”.

La cantante aseguró que la orden de alejamiento en su demanda de divorcio fue sugerida por su abogada y no una decisión propia como muchos medios de comunicación han especulado: “Te voy a ser muy honesta, fue decisión de mi abogada hacer eso. Yo creo que por muchas cosas que le conté, ella sintió que era necesario hacerlo. Yo de verdad que no lo pedí”.

Por otra parte, Chiquis reveló que no le contó a los miembros de su familia sobre su decisión de separarse de Lorenzo Méndez: “Yo creo que mucha gente se dio cuenta por las redes sociales, quizás ese también fue mi error porque sí me lo reclamó mi familia, estaban sentidos conmigo. Sí les pido una disculpa a mi familia porque de verdad que nadie sabía. Mi abuela fue una de las únicas personas que sabían que yo tenía problemas con mi expareja”.

¿De quién se enamoran los hombres que llegan a la vida de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera se refirió a su vida amorosa al asegurar que los hombres con los que ha sostenido una relación sentimental se enamoran en un principio de su faceta artística:

“Creo que los hombres que han llegado a mi vida se han enamorado de Chiquis, es la persona que ven primero y ya después conocen a Janney, conocen mi corazón y conocen a esa muchacha que lo da todo y ya como que no quieren mucho a Chiquis, como que Chiquis estorba”, aseveró.

En la actualidad, la cantante se encuentra soltera tras poner fin a su matrimonio con el cantautor Lorenzo Méndez. Sin embargo, Chiquis expresó en la entrevista que no descarta la posibilidad de encontrar al hombre indicado para formar una familia en un futuro.

A la estrella se le ha relacionado sentimentalmente con el empresario mexicano Jorge Cueva, pero ella ha reiterado que se encuentra soltera y enfocada en estos momentos en su destacada carrera como cantante.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?

Chiquis Rivera y Lorenzo Mendéz estuvieron casados por más de un año, pero la pareja decidió poner fin a su matrimonio a mediados del mes de septiembre de este 2020. Hasta la fecha, los motivos de la separación de los cantantes siguen siendo un misterio.

Rivera y Méndez contrajeron matrimonio en el mes de junio de 2019 en una ceremonia que se efectuó en la Iglesia Presbiteriana Westminister de Pasadena, California. A la celebración asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

Pese a que en la actualidad ya no están juntos, tanto Chiquis Rivera como Lorenzo Méndez no han dado a conocer ningún tipo de detalles sobre las razones que pudieron desencadenar su inminente separación.

