Jennifer López y Alex Rodríguez: ¿Cuáles son sus planes de boda?

Jennifer López y Alex Rodríguez estaban planeando su boda para el verano de 2020, justo cuando el COVID-19 se intensificó y frenó sus planes, al igual que los de muchas otras parejas que planeaban casarse este año.

Si bien es cierto que la boda de la pareja se ha pospuesto de manera indefinida, ellos han estado conversando sobre algunos de sus planes para ese gran día. López y Rodríguez se comprometieron en el mes de marzo de 2019 mientras estaban de vacaciones.

Esto es lo que necesitas saber sobre los planes de boda de Jennifer López y Alex Rodríguez:

López y Rodríguez pospusieron sus planes de boda ‘indefinidamente’ debido a la pandemia del Coronavirus

En el mes de mayo de 2020, López ofreció una entrevista a Today Show en donde manifestó que sus planes de boda se pospusieron y enfatizó que “simplemente tendrá que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto”.

Rodríguez le propuso matrimonio a López en marzo de 2019 y planeaban casarse durante el verano de 2020.

“Estoy un poco desconsolada porque teníamos grandes planes, pero también estoy como, sabes qué, Dios tiene un plan más grande, así que tenemos que esperar y ver”, mencionó la cantante.

La pareja no ha revelado muchos planes sobre su boda. Una cosa de la que sí habló López es sobre su vestido de novia. Después de usar un extravagante vestido en el filme “Marry Me”, ella quiere algo más simple para su boda.

“Sé que no quiero uno tan grande como el que uso en la película. Eso es mucho para llevar. Demasiado grande. Pero es increíble y tengo tanta suerte de usarlo”, aseguró López en entrevista con ExtraTV.

Rodríguez y López se contradecían al discutir otros elementos de la boda. Rodríguez dio a entender que la boda sería en un destino, mientras que López dijo que sus planes de boda no estaban finalizados. PEOPLE informó que estaban planeando una boda íntima, mientras que Rodríguez mencionó que esperaba una gran multitud. Pero López afirmó a través de un vídeo en Youtube que definitivamente quiere casarse en una iglesia.

Parece que los comentarios de López pueden significar más espera que los planes a los que se ha aludido Rodríguez. Él dijo que dejará todo en manos de su prometida, según Town & Country.

“Cuando piensas en planes de boda y Jennifer es tu pareja, todo lo que haces es asentir mucho. No sé dónde es la ubicación, no sé qué usaré, no sé cuándo es. Simplemente apareceré allí”, aseguró Rodríguez.

Los hijos de López y Rodríguez desempeñarán roles importantes en la ceremonia y recepción de la boda

López ha seleccionado algunos roles importantes para sus hijos en su ceremonia de matrimonio con Rodríguez. Uno de los primeros roles que eligió fue el de su hijo Max de 12 años de edad, quien la acompañará en su camino al altar. La cantante dio a conocer su decisión en una entrevista con Entertainment Tonight en el mes de septiembre de 2019, poco tiempo después de anunciar su compromiso.

Además, su hija Emme, la hermana gemela de Max, planea cantar en la boda, así lo dio a conocer E! News en el mes de octubre de este 2020. Emme está considerando una canción que se centra en la unión tan grande que tiene con su madre desde su niñez.

“Una canción que creo que cantaría es una que nos conecta a ella y a mí, pero también estoy pensando en una canción que la conectaría a ella y a Alex. Pero la canción que nos conecta a ella y a mí es ‘You Are My Sunshine’. Ella me la cantaba todos los días cuando era pequeña antes de irme a dormir”, aseguró Emme.

Las hijas de Rodríguez, Natasha y Ella, serán damas de honor en la boda, según informó HELLO! Magazine.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com

