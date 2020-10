J Balvin en Fiesta Ultratumba de Fortnite: ¿Cómo entrar?

Para celebrar la temporada espeluznante en Fortnite, Epic Games ofrece un estilo exclusivo para aquellos que vean el concierto especial que han planeado.

En Halloween, y nuevamente al día siguiente, Fortnite Party Royale organizará la J Balvin Afterlife Party como culminación de Fortnitemares.

Todo lo que tendrás que hacer es asistir a Afterlife Party y desbloquearás el estilo exclusivo J Balvin, pero primero tendrás que ser dueño de la máscara, lo que significa que tendrás que gastar algunos V-Bucks.

El cual ha estado en la tienda de artículos desde el inicio de Fortnitemares, por lo que no debería tener demasiados problemas para encontrarlo allí. Le costará 1.200 V-Bucks, por lo que es más barato que muchas máscaras, pero aún así le costará una cantidad rasonable

La estilo permanecerá en la tienda hasta el 1 de noviembre, así que tienes tiempo de sobra para tenerla.

¿Cúando es la celebración de J Balvin de Fortnite?

Habrá tres proyecciones en total para que las veas de Afterlife Party, y la primera tendrá lugar la noche de Halloween.

Los horarios son el 31 de octubre a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT y 1 de noviembre a la 1 p.m. ET y 6 p.m. ET (10 a.m. PT y 3 p.m. PT).

Asiste a cualquiera de estas exhibiciones y desbloquearás el estilo exclusivo, siempre que seas el propietario de la máscara en primer lugar. En cuanto a lo que realmente se tratará el programa, suena bastante interesante.

¿Qué esperar de la fiesta Afterlife?

El espectáculo de J Balvin se comercializa como una actuación única por la que Fortnite se ha hecho conocido últimamente.

Ya sea Marshmello, Travis Scott y ahora J Balvin, Fortnite Party Royale ha demostrado ser un lugar donde podemos ver algunas de las cosas más geniales de todos los juegos.

Según Epic, el espectáculo será similar a la actuación de American Idol de Katy Perry, donde un escenario físico puede tomar varias formas diferentes.

Katy Perry – Daisies (Live From American Idol Finale, May 17 2020)Katy Perry's new album "Smile" out August 28 – http://katy.to/smileID Listen to Daisies here: http://katy.to/DaisiesID Get Daisies merch here: http://katy.to/KPshopID Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD Follow Katy Perry: Website: http://katy.to/WebsiteYD Instagram: http://katy.to/InstagramYD Twitter: http://katy.to/TwitterYD Facebook: http://katy.to/FacebookYD Weibo: http://katy.to/WeiboYD… 2020-05-18T02:00:00Z

Definitivamente suena como un concepto genial y estamos seguros de que se verá realmente genial en Fortnite. Si se trata de conciertos anteriores, querrá asegurarse de asegurarse un lugar con suficiente anticipación.

No sabemos cuánto durará el concierto, por lo que también querrá asegurarse de poder despejar algo de tiempo en su agenda para que pueda ver todo.

En el peor de los casos, tendrás que volver a ver el video al día siguiente o verlo todo en YouTube.