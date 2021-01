Inauguración de Joe Biden: ¿En qué canal y horario verlo?

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tomarán posesión de sus cargos hoy como parte de los eventos de inauguración de 2021. Los eventos comienzan alrededor de las 10:30 a.m. y luego durarán todo el día hasta que Tom Hanks presente el evento de inauguración de 90 minutos llamado “Celebrating America” en la noche a las 8:30 pm hora Oriente. A continuación, te mostramos a qué hora estará sucediendo, junto con los canales de televisión que puedes sintonizar para ver los eventos en vivo.

Horarios y canales de televisión que ofrecerán cobertura

The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021Please join us on January 20 for the historic inauguration of President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you don't miss it! Learn more about the Inauguration: https://bideninaugural.org/ Shop Official Inauguration Merch: https://store.bideninaugural.org/ Follow the Biden – Harris Presidential Inaugural Committee! Twitter: https://twitter.com/BidenInaugural Facebook: https://www.facebook.com/BidenInaugural… 2021-01-12T03:21:36Z

Joe Biden 2021 Presidential Inauguration CeremonyJoe Biden is sworn in as the 46th President of the United States and delivers his inaugural address. https://www.c-span.org/ Discover the C-SPAN Video Library at https://www.c-span.org/quickguide/ Download our App https://www.c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a public service. Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/CSPAN Follow us: Facebook: https://www.facebook.com/CSPAN Twitter: https://twitter.com/cspan Instagram: https://www.instagram.com/cspan/… 2021-01-11T16:30:17Z

Para saber en qué canal está cualquiera de las siguientes canales, haga clic aquí para ir a las listas de TV Guide. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué número se encuentra el canal en su región.

La cobertura de ABC está programada para comenzar con la cobertura de Good Morning America a las 7:00 a.m., hora del este. Luego, la red ofrecerá cobertura de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. hora del este, durante siete horas, seguido de La inauguración de Joseph R. Biden, un especial de ABC News que comienza a las 8:00 p.m. Hora Estándar Oriental.

La cobertura de CBS se transmitirá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. hora oriente.. A las 8:00 pm. del Este, luego puede ver un especial de 30 minutos antes de que Celebrating America comience a las 8:30 p.m. Hora Estándar Oriental.

La cobertura de NBC será de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. hora del Este, brindando cobertura en vivo de la Inauguración. Luego, Celebrating America con Tom Hanks se emitirá a partir de las 8:30 p.m. Hora Estándar Oriental.

La cobertura de Fox es un poco diferente a la de muchas otras cadenas de televisión importantes. Cubrirá los eventos de la ceremonia de inauguración de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. hora del Este, pero actualmente no tiene cubierto el evento Celebrating America en su agenda.

PBS está transmitiendo la cobertura de PBS News Hour de la inauguración durante todo el día a partir de las 10:30 a.m. hora del Este. Luego, la cadena cubrirá Celebrating America de 8:00 a 10:00 p.m. Hora Estándar Oriental.

CNN tiene la cobertura más completa de todas. La cobertura de CNN comenzó el 19 de enero a las 4:00 p.m. hora de Este y continúa hasta el 21 de enero a las 4:00 a.m. hora del Este.

La cobertura de MSNBC comienza a las 9:00 a.m. hora del este, y la red también cubrirá Celebrating America a partir de las 8:30 p.m. Hora Estándar Oriental. Puedes ver a Brian Williams hablar sobre los eventos del día en The 11th Hour a las 11:00 p.m. Hora Estándar Oriental.

Según el sitio web Biden Inaugural, también puede ver la cobertura en las siguientes plataformas o sitios de transmisión:

• Amazon Prime Video

• Microsoft Bing

• NewsNOW from Fox

• AT&T U-verse (Canal 212/1212 in SD/HD)

• AT&T DIRECTV (Canal 201)

Tenga en cuenta que los horarios en esta sección son para las zonas horarias del este. El sitio web inaugural de Biden señaló que en la zona horaria del Pacífico, la celebración de Tom Hanks de la noche podría no transmitirse por televisión en vivo, sino que podría transmitirse a las 8:30 p.m. hora del Pacífico. Sin embargo, deberá verificar sus canales locales para estar seguro. Si está viendo la transmisión en línea esta noche, como la transmisión de YouTube en la sección a continuación, entonces la transmisión será en vivo (por lo tanto, si está en la costa oeste mirando la transmisión de YouTube a continuación, serán las 5:30 pm Pacífico desde el comienzo en vivo a las 8:30 pm hora del Este).

El horario de hoy

Celebrating America hosted by Tom Hanks | Biden-Harris Inauguration 2021Tune in for our "Celebrating America" Primetime Special hosted by Tom Hanks. Featuring remarks from President Biden and Vice President Harris and includes remarks and performances that represent the rich diversity and extensive talent America offers. Learn more about the Inauguration: https://bideninaugural.org/ Shop Official Inauguration Merch: https://store.bideninaugural.org/ Follow the Biden – Harris Presidential Inaugural Committee!… 2021-01-12T03:33:48Z

Hoy pasarán muchas cosas que no querrá perderse.

De acuerdo con el calendario inaugural de Biden del Comité de Inauguración Presidencial (PIC) y KIRO7, los eventos del día comenzarán con Joe Biden y Kamala Harris tomando posesión de sus cargos frente al edificio del Capitolio de los EE.UU. alrededor de las 12:00 p.m. Hora Estándar Oriental. Luego, Joe Biden pronunciará su discurso inaugural, seguido de una bendición.

Después de la ceremonia de toma de posesión, habrá un pase en revisión en el frente este. Luego habrá una ceremonia de colocación de coronas en el cementerio nacional de Arlington aproximadamente a las 2:30-3:00 p.m. Hora Estándar Oriental.

Después de esto, escoltarán al presidente hacía a la Casa Blanca de 3:15-3:30 p.m. Hora Estándar Oriental. Luego se llevará a cabo un desfile virtual.

A las 8:30 p.m. hora del Este, comienza el programa de 90 minutos en horario estelar presentado por Tom Hanks.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Día de la Inauguración 2021: Calendario y cronograma televisivo