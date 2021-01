Día de la Inauguración 2021: Calendario y cronograma televisivo

Este miércoles 20 de enero es el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El horario está completo de actividades, por lo que aquí hay un desglose hora por hora de lo que puede sucederá, además de lo que las diversas estaciones de transmisión y cable están planeando en términos de cobertura de televisión.

Todo esta en horario del este.

El horario

10 a.m. – La transmisión en línea será a partir de las 10:00 a.m. llega “Nuestra Casa Blanca: una celebración inaugural para los jóvenes estadounidenses”. Será una transmisión en vivo seleccionada para jóvenes estadounidenses que finaliza a las 12:30 p.m. y será conducida por Keke Palmer. También incluye un mensaje especial de la Dra. Jill Biden, un segmento sobre mascotas de la Casa Blanca y otros segmentos especiales.

Mediodía: la ceremonia inaugural se llevará a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos, con Joe Biden y Kamala Harris prestando juramento antes de que Biden pronuncie su discurso inaugural. Lady Gaga interpretará el Himno Nacional, Jennifer Lopez y Garth Brooks estarán presentes para actuar en vivo, mientras que habrá presentaciones virtuales de Foo Fighters, John Legend y Bruce Springsteen.

La invocación de inauguración correrá a cargo del reverendo Leo O’Donovan, ex rector de la Universidad de Georgetown. Andrea Hall, una bombero de Georgia, dirigirá el Juramento a la Bandera. También habrá una lectura de poesía de Amanda Gorman, quien es la primera poeta juvenil laureada nacional, y habrá una bendición para terminar, dada por el reverendo Silvester Beaman de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware.

Esto conducirá al ‘Pass in Review’, que presenta a miembros del ejército dando la bienvenida a la nueva administración en los escalones del frente este del Capitolio.

A continuación, se lleva a cabo la ceremonia de colocación de coronas en el Cementerio Nacional de Arlington, que contará con Biden y Harris y sus cónyuges, además de los ex presidentes Obama, Bush y Clinton y sus cónyuges.

3:00 p.m. – Miembros de la Universidad de Delaware y la Universidad de Howard acompañarán a Biden y Harris a la Casa Blanca, que será seguida por un “Desfile Virtual por América”. Que será presentado por Tony Goldwyn y presenta apariciones y actuaciones de los New Radicals, Andra Day, Jon Stewart, Kaitlyn Saunders, Nathan Chen, Allyson Felix, Katie Ledecky y Nathan Apodaca.

8:30 pm. – El especial virtual “Celebrating America” ​​se transmitirá a través de múltiples canales. El especial de 90 minutos será presentado por Tom Hanks y presenta actuaciones y apariciones de Eva Longoria, Kerry Washington, Kareem Abdul-Jabbar, el chef José Andrés, la líder sindical Dolores Huerta, Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons y Jon Bon Jovi. y Lin-Manuel Miranda.

La cobertura de TV

A partir de las 7:00 a.m., las tres principales cadenas de transmisión, ABC, CBS y NBC, comenzarán la cobertura del día de la inauguración durante sus programas matutinos. CNN y C-SPAN también comenzarán su cobertura a las 7:00 a.m.

MSNBC comenzará su cobertura a las 9:00 a.m .; La cobertura de HLN comienza a las 10:00 a.m .; BET, CNBC y Fox News comienzan su cobertura a partir de las 11:00 a.m.

El especial de horario estelar se transmitirá en todas esas redes más PBS a partir de las 8:30 p.m. El especial también estará disponible para su transmisión en Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW de Fox, AT&T DIRECTV y U-verse, además de las redes sociales del Comité Presidencial Inaugural.

La toma de posesión de 2021 del presidente Joe Biden comenzará al mediodía ET del miércoles 20 de enero en Washington DC.

