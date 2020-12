5 famosas que se convirtieron en madres en 2020

El 2020 fue un año lleno de muchas dificultades para la mayoría de las personalidades de la industria del entretenimiento, esto debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchas famosas describen este año como uno lleno de grandes bendiciones ya que lograron convertirse en madres.

Pamela Silva, Dulce María, Fernanda Castillo y Jessica Carrillo son algunas de las famosas que se convirtieron en madres primerizas en este 2020, un año muy atípico por la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial.

Si bien es cierto que la mayoría de los grandes proyectos de la industria del entretenimiento estuvieron en pausa por el COVID-19 a lo largo de este 2020, estas famosas lograron celebrar en grande en el ámbito personal al materializar su deseo de ser madres.

A continuación te presentamos a 5 famosas que se convirtieron en madres en este 2020:

Pamela Silva

El pasado 27 de abril de este 2020, la presentadora de televisión peruana Pamela Silva dio a luz a su primogénito Ford en un hospital de la ciudad de Miami, Florida. En ese momento, Silva fue sometida a una cesárea en medio de la pandemia del COVID-19, por lo que contó con las medidas de prevención necesarias para dar a luz de manera segura.

La noticia del nacimiento del hijo de Pamela Silva llegó después de darse a conocer a mediados del mes de marzo que había decidido poner fin a su consolidado matrimonio con César Conde, un importante ejecutivo de la cadena televisiva Telemundo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del padre del hijo de Silva. Lo que sí es cierto es que ella ha estado disfrutando a plenitud de esta nueva faceta en su vida, al punto que estrenó un podcast en donde describe su experiencia como madre primeriza.

Jessica Carrillo

En horas de la mañana del 15 de septiembre de 2020, la presentadora de televisión mexicana Jessica Carrillo le dio la bienvenida a su primogénito Matías en el Baptist Hospital de Miami, Florida.

“Fue un parto difícil. Pero estamos en excelente estado de salud”, destacó Carrillo en ese momento tras el nacimiento de su hijo.

El primogénito de Jessica Carrillo es fruto de su consolidado matrimonio con el empresario mexicano Raúl Ángeles, con quien ha estado casada desde hace 15 años.

La presentadora del show “Al Rojo Vivo” de Telemundo estuvo trabajando hasta los últimos momentos de su embarazo, por lo que la audiencia de habla hispana se mostró muy agradecida por su compromiso y pasión con el periodismo.

Jessica Carrillo anunció su embarazo a inicios del mes de marzo de este 2020, en ese momento describió la noticia como una “bendición de Dios”, esto debido a que era algo que deseaba desde hace mucho tiempo.

Michelle Galván

En horas de la noche del 22 de julio de 2020, la presentadora de televisión mexicana Michelle Galván logró convertirse en madre primeriza con la llegada de la pequeña Megan, quien nació en un excelente estado de salud en el Hospital Kendall de Florida.

“MEGAN eres sin duda todo lo que significa tu nombre ‘enviada por Dios, fuerte y capaz’ gracias por elegirnos como tus papás, te amamos mucho. El que dude de Dios y sus milagros vea esta foto porque ‘aquel que cree todo le es posible’, más agradecida no me he sentido nunca”, puntualizó Galván al momento de dar a conocer la noticia del nacimiento de su hija.

Para Michelle Galván y su esposo, Fernando Guajardo, el nacimiento de Megan fue muy especial ya que desde hace mucho tiempo le estaban pidiendo con gran devoción a la Virgen de Guadalupe que les concediera el deseo de convertirse en padres.

“Todo comenzó en diciembre del año pasado, luego de que Michelle y su mamá rezaron con devoción durante las Mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe. Una semana después, una prueba de embarazo positiva le cambió la vida a nuestra conductora de Primer Impacto y a su esposo Fernando Guajardo”, puntualizó la producción del show ‘Primer Impacto’ al dar a conocer la noticia del nacimiento de la hija de la estrella mexicana.

En el mes de marzo de 2019, Michelle Galván dio a conocer que había perdido al hijo que esperaba después de seis meses de gestación. Tras la desafortunada pérdida, Galván sufrió una depresión que la obligó a alejarse por un tiempo de sus compromisos profesionales con Univision.

En el mes de febrero de 2020, Galván sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que se encontraba embarazada nuevamente. A lo largo de sus meses de gestación, la presentadora de televisión cumplió con todos los cuidados necesarios para no poner en riesgo la vida del bebé que venía en camino.

Dulce María

A inicios del mes de diciembre de este 2020, Dulce María anunció con bombos y platillos la llegada de su primogénita María Paula, fruto de su consolidado matrimonio con el cineasta mexicano Paco Álvarez.

“María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa. Te amamos”, destacó la cantante mexicana al dar a conocer el nacimiento de su hija el pasado 3 de diciembre.

A inicios del mes de junio de 2020, Dulce María y Paco Álvarez anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primer bebé juntos. Desde ese momento, la actriz se enfocó de lleno en prepararse para la llegada de su hija.

El compromiso de Dulce María con su faceta materna fue tan grande que decidió descartar formar parte del reencuentro de la agrupación mexicana “RBD”, esto para evitar cualquier tipo de contagio con COVID-19 que pudiese poner en riesgo su salud o la de su hija.

Fernanda Castillo

El pasado 19 de diciembre de este 2020, la actriz mexicana Fernanda Castillo se convirtió en madre con la llegada de su primogénito Liam, quien nació en un centro de salud de Ciudad de México.

Castillo anunció el nacimiento de su hijo mediante una publicación en su cuenta oficial en Instagram en donde mostraba una fotografía de la huella del pie del pequeño. Tras el anuncio, diversas personalidades de la industria del entretenimiento le manifestaron sus felicitaciones a la destacada estrella.

Liam Hayser Castillo es fruto de la consolidada relación amorosa de Fernanda Castillo con Erik Hayser, quienes han estado juntos desde aproximadamente seis años. En la actualidad, la pareja se encuentra felizmente comprometida.

La intérprete de 38 años de edad ha estado alejada de los proyectos televisivos después de concluir su exitosa participación en la segunda temporada de la serie televisiva “Enemigo Íntimo” de Telemundo.