Ya nació la bebé de Dulce María: Mira aquí su primera foto [FOTO]

Dulce María está más feliz que nunca con el nacimiento de su primogénita María Paula, fruto de su consolidado matrimonio con el cineasta mexicano Paco Álvarez. La actriz y cantante mexicana anunció la llegada de su bebé a través de una emotiva publicación en la plataforma de Instagram.

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento… Primero Gracias infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso… una experiencia transformadora, tú vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte”, detalló la estrella en su perfil en Instagram.

La intérprete destacó que hará todo lo posible por ser la mejor en esta nueva faceta como madre: “María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa. Te amamos”.

En la instantánea que dio a conocer en Instagram, Dulce María y su esposo Paco Álvarez unen sus manos a la de su pequeña y recién nacida hija María Paula.

A través de su perfil oficial en Instagram, Paco Álvarez también le dedicó un mensaje muy especial a su primogénita: “Te estábamos esperando con ansia y puedes estar segura, mi pequeña María Paula, que vienes de un amor enorme y verdadero entre tú mamá y yo y que cada uno de los días por venir, haré todo para que seas feliz y puedas sonreír siempre”.

Entre las personalidades que reaccionaron a la publicación de Dulce María destacan Anahí y Alfonso Herrera, integrantes de la extinta agrupación mexicana RBD:

“Bienvenida bebé !!! Te amamos todos tus tíos !!! y a la mamá mas hermosa y valiente muchas felicidades !!!!! Dios los bendiga”, afirmó Anahí. “Enhorabuena ardilla! Bienvenida! Un abrazo enorme a l@s tres!”, puntualizó Herrera.

Dulce María: ¿Cuándo anunció su embarazo?

A inicios del mes de junio de este 2020, Dulce María sorprendió a todos sus seguidores en la plataforma de Instagram con la inesperada noticia de su primer embarazo.

La publicación de la estrella contó con más de 1.4 millones de “Likes” y alrededor de 49 mil comentarios de felicitaciones por parte de fanáticos de diversas latitudes del mundo.

“En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. Sí! Ahora sí estoy embarazada! Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestr@ bebé”, aseguró la cantante mexicana de 34 años de edad.

Dulce María y Paco Álvarez: ¿Cuándo unieron sus vidas en matrimonio?

Dulce María y Paco Álvarez se juraron amor eterno en una ceremonia muy íntima y romántica que se celebró a inicios del mes de noviembre de 2019 en Morelos, México. La pareja decidió unir sus vidas en santo matrimonio después de tres años de noviazgo.

La ceremonia de Dulce María y Paco Álvarez se celebró en un salón de fiestas al aire libre en la localidad de Tequesquitengo en Morelos, y contó con la presencia de tan sólo 250 invitados.

Personalidades como Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chavez fueron los grandes ausentes en la boda de Dulce María. Sin embargo, actrices como Zoraida Gómez y Marifer ‘Fuzz’ Malo sí estuvieron presentes.

Dulce María rechazó formar parte del reencuentro de “RBD” por su embarazo

En el mes de septiembre de este 2020, Dulce María decidió poner fin a la serie de rumores en relación a su ausencia en el anhelado reencuentro de la agrupación mexicana “RBD” que tiene previsto celebrarse en este mes de diciembre.

En una entrevista con el show “Un Nuevo Día” de Telemundo, la actriz aseguró que estaba completamente enfocada en su embarazo y era imposible poder formar parte del histórico concierto que se estaba organizando.

“Yo ahorita por más que quisiera no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro, entonces en estos momentos no porque estoy cercana a parir y luego viene el posparto. Para mí no es un momento para poder entregarme a eso y menos en pandemia que es mucho riesgo”, aseveró Dulce María.

