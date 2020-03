“Jessica Carrillo está embarazada: ¿Quién es el papá de su bebé?”

“Una bendición de Dios”. Con esta frase comienza la famosa presentadora de Al Rojo Vivo, Jessica Carrillo, un post en su cuenta de Instagram en el que comparte a sus seguidores una noticia que anhelaba desde hace tiempo: Está embarazada. Y quién es el padre de su bebé?

Se trata de Raúl Ángeles y la pareja tenido una larga y bella historia. Llevan juntos más de una década: “13 años pueden ser muchos, pero para nosotros es apenas el comienzo de una vida juntos… Soy muy afortunada en tenerte a mi lado. Happy Aniversary amore mio”, escribió la rubia en su cuenta de Instagram en una foto donde aparecen ambos, tal y como lo reportó Ahora Mismo hace un tiempo en una galería que recopila bellas fotos de la pareja. Ver aquí.

Y hoy esta felicidad se completa aún más. Luego de tantos esfuerzos para conseguir una familia, la querida mexicana y Raúl se encuentran dichosos pues su sueño de ser padres se ha hecho realidad: “Estamos felices y llenos de amor acumulado por ese bebé que hemos anhelado por tanto tiempo!”, decía Jessica en su comentario. “Gracias Dios por escucharnos”.



Para dar más detalles sobre la noticia, Jessica invitó a sus seguidores a visitar su cuenta de Facebook donde subió un video muy especial sentada al lado de su marido para contar sobre su estado y el proceso para lograr hacer su sueño realidad.

“Estamos emocionados. Todos las súplicas oraciones y platicas íntimas con Dios funcionaron. Gracias a todos los que oraron por nosotros”, comentaba.

“Queremos compartirles que estamos embarazadisimos”, dijo. “Quisimos dejar pasar un tiempo hasta asegurarnos que todo estuviera bien y poder compartir la noticia”.

Al referirse a su salud dijo: “Todavía no se me nota mucho, pero si no estuviera sintiendo todos los cambios que tengo en mi cuerpo: náuseas y demás, yo creo que no me lo creería”.

Con su bella sonrisa mostró un pequeño mameluco y contó que era el primer regalito recibido. “Será un bebé amadísimo por nosotros y quienes nos rodean”.

En cuanto al sexo del bebé dijo: “Todavía no sabemos qué va a ser y por eso este primer regalito es blanco, nos lo dió mi amiga Melina”, explicó. “No sabemos qué será y la verdad es que con el solo hecho de recibir esta bendición no importa que sea niña o niño”, asintió la pareja.

“Mis ocho hermanos y mis padres juran que será niña”, dijo Jessica, “pero seguro pronto les compartiremos la sorpresa”.

Otro punto será el del nombre del nené. “Todo el día estamos pensando opciones. A mí me encanta Lucía, pero a mi esposo no… vamos a hacer lista”, dijo. “Si es niño me gusta Diego o Ian, pero a Raul no. No pensé que fuera tan difícil esto del nombre!”

Y refiriéndose a su marido dijo: “Necesitas mucha paciencia como la que has tenido conmigo”, le dijo Jessica, que sólo quiere dormir en estos días y poco cocinar por las náuseas.

Orgullosa enseñó su pancita y ambos dieron gracias por todos los mensajes enviados y por los consejos para quedar embarazados. “Con mucho amor y oración todo se puede dar”, dijo. “Son milagros y bendiciones de Dios y muy pronto les compartiremos más detalles.

Ayer en la tarde en el set de su programa noticioso Al Rojo Vivo todo fue fiesta y celebración a su alrededor a pesar de la situación de alerta general por los acontecimientos relativos al Coronavirus. María Celeste Arrarás y su equipo le dedicaron especiales palabras y desearon a la pareja todas las bendiciones y augurios por esta nueva criatura que pronto llegará a su hogar.

Vamos a ser tíos! 🎉 Nuestra @jessica_carrillo está esperando su primer bebé 👶 ¡Que emoción y que felicidad! ¡Muchas felicidades a Jessi y a Raúl!”, publicaron en la cuenta de Instagram de Al Rojo Vivo.

Nosotros también le deseamos a Jessica y a Raúl infinitas bendiciones y alegria! Lo mejor está por venir!