Pamela Silva ya es mamá: ¿quién es el padre de su hijo?

Hace unas semanas estalló como pólvora el escándalo de que la conductora de televisión Pamela Silva se estaba divorciando de su esposo César Conde, y se aseguró que además estaba embarazada, pero no del reconocido ejecutivo de Telemundo.

Y aunque la presentadora de Primer Impacto no se ha referido a la polémica situación, y ha guardado silencio absoluto sobre el fin de su matrimonio de 10 años con Conde, los ojos de sus seguidores están posados en ella y en su maternidad, por lo que este fin de semana se emocionaron tras enterarse del nacimiento del bebé.

La noticia fue revelada por el conductor de televisión Javier Ceriani, quien dio a conocer en exclusiva que Pamela Silva ya es una feliz madre.

En su programa de internet ‘Chisme Not Like’, el animador argentino aseguró que el parto se dio el pasado miércoles 22 de abril en un hospital de Miami y que el bebé nació en buen estado.

Ceriani reveló que el nacimiento ocurrió en el Baptist Hospital, y aunque el periodista puso a circular en varios medios la noticia, hasta el momento ni Pamela ni ninguno de sus familiares se ha referido al nacimiento.

El conductor dentro de la información que suministró dijo además que el bebé se adelantó un mes de la fecha en que estaba planeado llegar al mundo.



Asimismo Ceriani manifestó que la madre de la estrella de Primer Impacto, doña Rosario, ha estado en todo momento con Pamela

El periódico La Opinión también confirmó la noticia y manifestó que aunque intentaron contactarse con la publicista, Jennifer Gómez Vita, representante de la animadora, quien no soltó prenda sobre el nacimiento.

Hasta el momento no se saben más detalles de la llegada de su hijito ni del padre de su hijo, por lo que los seguidores de la animadora esperan que pronto presente al papá de su bebé.

En 2016, Pamela Silva le confesó a People en español que uno de sus sueños pendientes era ser madre.

“Yo que quiero ser mamá estoy pensando cuáles son los alimentos que me van a mantener fértil. Como pescado, pollo y muchas plantas. Cuando llegue el momento voy a explotar de alegría. Estamos ya conversándolo, en esta vida todo es una negociación. Va a ocurrir cuando Dios quiera. Va a ser un bebé Univision-Telemundo”, dijo la bella peruana.



César Conde y Pamela se casaron en el 2010 en Miami, en una lujosa boda que acaparó titulares.

Sobre la demanda de divorcio, se sabe que Pamela la interpuso en una corte de familia del condado Miami-Dade, el pasado 23 de enero.

Allí estaba escrito que Pamela estaba embarazada y ambas partes aceptaron que el bebé no es de Conde.