Michelle Galván está feliz, va a ser mamá

La co-presentadora de Primer Impacto Michelle Galván se encuentra muy feliz porque finalmente está embarazada, después de haber perdido dos embarazos en años anteriores, y el 2019 sucedió una vez más.

“La del año pasado iba a cumplir dos meses. No nos enteramos ni que era. Habíamos perdido dos y luego el año pasado perdimos otro. Nos sometimos a tratamientos y no funcionó, es una larga batalla”, detalló, en entrevista a People a Español.

Michelle demostró su felicidad por su exitoso embarazo, la misma que siente su esposo, el empresario mexicano Fernando Guajardo.

“Estoy super feliz. Estoy viviendo una felicidad absoluta. Lo hemos estado esperando por años. Después de la tormenta sentimos que estamos a punto de ver el arcoiris,” afirmó.

Michele explicó que cuando estuvo en México en diciembre pasado para presentar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe su mamá y ella oraron.

“Mi mamá me acompañó en este programa en la Basílica de Guadalupe y rezamos con tanta devoción”, declaró

La periodista dijo que después regreso a su casa en Miami y se sintió diferente, así que su esposo le sugirió que se hiciera una prueba, pero ella se sentía incrédula al respecto.

¿Qué tal si te haces una prueba de embarazo?’ Le dije: ‘¿A ti qué te pasa? No nos funciono el tratamiento mi amor,’” le recuerdo la mexicana a su esposo.

“Estábamos por entrar a un vitro, este 2020 nos íbamos a hacer un in vitro y previo a eso hicimos tratamientos especiales hormonales que nos dio mi doctor que es especialista en fertilidad. No nos funcionaron y había que regular otra vez las hormonas, y este año íbamos a hacer el in vitro”, confesó.

Entonces ella aceptó la sugerencia de su esposo y se hizo la prueba, y comprobó que efectivamente se encontraba embarazada de manera natural, algo que para ella era un milagro después de haberlo intentado por años.

La felicidad de la pareja estuvo a flor de piel.

“Lloramos, reímos, nos pusimos nerviosos por nuestros antecedentes”, manifestó.

La periodista de 32 años, va a cumplir 4 meses de embarazo y vive cada sensación del periodo de gestación.

“Ahora verme ya con mi barriguita es una felicidad inmensa. Las primeras semanas fueron de mucha náusea, de mucho vómito, pero todo eso lo agradezco porque me acerca más a mi bebé. Estoy disfrutando cada sensación, cada dolor. Sería mi ideal tener dos, pero si con uno me siento así de feliz, no puedo pedir más. Fuimos tan bendecidos”, afirmó.

“Siento que es el tiempo que Dios quiso, que fue el tiempo perfecto. Estoy segura que esta nueva historia va a tener un final feliz”, concluyó.

Cabe destacar que Galván estará en el evento que People en español realizará el próximo 13 y 14 de marzo, de las mujeres más poderosas en Miami. próximo 13 y 14 de marzo. Próximo 13 y 14 de marzo.