¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos 4?

Un habitante fue eliminado este lunes 4 de marzo de La Casa de los Famosos. Así es, uno de los cuatro nominados se tuvo que despedir. Entre los nominados estaba La Bebeshita, Robbie Mora, La Bronca, y La Divaza.

Cabe mencionar que Lupillo Rivera trató de salvar a La Bronca para que continue en la competencia pero ella no quiso. Cuando Lupillo empezó a explicar sus razones para salvar a su compañera, ella lo interrumpió para pedirle que no lo haga. Así que Lupillo no pudo realizar su estrategia porque le tocó el corazón y decidió salvar a Ariadna.

Al parecer la estrategia era salvar a La Bronca para que Bebeshita o Robbie sea el sexto eliminado. Pero todo cambió cuando La Bronca le rogó que no la salvará porque ella quiere regresar a casa con su familia y su hijo de 7 años.

Así que los fans de Team Tierra unieron fuerzas para realizar la estrategia de Lupillo y sacar a Bebeshita o Robbie. Al final, Bebeshita se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos.

Resultados de los votos de la sexta eliminación

En la tabla de los resultados de los votos de La Casa de los Famosos muestra que la Divaza tiene la mayoría de los votos. Según lcdlf4_vip, La Divaza con un 33 por ciento de los votos, Bebeshita con el 22 por ciento, Robbie con 22 por ciento y La Bronca con 23 por ciento. Estos números son de las votaciones hasta el día domingo.

El público siguió votando hasta la noche del lunes. Así que siguieron sumando los votos para todos, menos para Bebeshita. Así que ella fue la sexta eliminada.

Fans se van contra La Bronca por quererse ir

Más de uno a reaccionado hacia La Bronca por quererse ir de LCDLF. “La bronca que haga como Titi y Thali, si se quiere ir que pague la multa!! Ella sabía el contrato!”, comentó un usuario.

“Ahora resulta que hay que apoyar la Bronca porque quiere ver a sus hijos y cuando Gregorio pidió que se quería ir lo juzgaron y hablaron feo de él y de sus hijos. También hablaron muy mal de Thali, especialmente Bronca hablo mal. Así que votos masivos para bronca para que se quede”,dijo otro.