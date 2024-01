Silvia “La Bronca” Del Valle en La Casa de los Famosos: ¿Quién es ella?

Silvia del Valle, mejor conocida como La Bronca, es una de los 23 habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. La Bronca es una locutora con más de 20 años de experiencia. “Soy una mujer echada pa’lante y no me rajo para nada. No le tengo miedo ni al mismito Diablo”, dijo La Bronca en su presentación en LCDLF. La Bronca asegura ser la única mujer locutora #1 de habla hispana en el West Coast. “Sí, se puede…los sueños si se hacen realidad”, asegura la locura mexicana.

La Bronca fue niñera y lavaplatos

Cuando llegó a los Estados Unidos, sus primeros trabajos estuvieron muy alejados de su actual profesión. La Bronca fue niñera, lavaplatos, limpiadora de baños, talladora de pisos y mesera. En fin, ella ha hecho de todo un poco, contó a Univisión en 2016.

¿Por qué le dicen La Bronca

Uno de sus exjefes le puso el apodo de ‘La Bronca’ porque es una mujer que no se deja amilanar por nadie. Es más, ella considera a su personaje como alguien dicharachero y cercano al público.

No es un secreto que ser locutora es difícil para las mujeres. Según su experiencia, tuvo que sobrepasar comentarios que no reconocían su talento como locutora. Oyó frases como “Seguro está ahí porque quién sabe qué le ha dado a sus directores, etcétera”.

Ya son más de 20 años dedicada a la locución, un mundo donde su crecimiento profesional ha sido total, de comenzar de cero a estar en el programa radial matutino más popular del país.

La Bronca está casada y tiene un hijo llamado Luca

La Bronca tiene un hijo llamado Luca de 11 años. Cuando conoció a su esposo, este ya sabía que ella iba a ser su esposa. “Recuerdo el primer día que te conocí, te acercaste con una seguridad y me dijiste al oído, ‘vas a ser mi esposa’. Yo te contesté, ‘estás loco’ y tu me dijiste ‘llámame cómo quieras, yo te voy a llamar mi esposa’”, compartió La Bronca sobre cómo inició su relación con ‘El Ojitos’.

En el 2021, empezó a preparar su boda con El Ojitos. Después de 10 de relación decidieron casarse en Paris.

La Bronca tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram

La Bronca se mantiene conectada con sus 1.3 millones de seguidores en Instagram. Mira las fotos sexy de La Bronca.