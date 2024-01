Héctor Sandarti no está en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasó?

Héctor Sandarti y Jimena Gállego estrenaron la primera temporada de La Casa de los Famosos en 2021. Desde entonces el presentador guatemalteco se convirtió en el pilar del reality de Telemundo.

Cuando terminó la tercera temporada en 2023, Sandarti expresó sus ganas de seguir presentando el reality al lado de su compañera Jimena. “Amo ser conductor de La casa de los famosos y espero seguir así por muchos años. Mi relación con Telemundo es la mejor. Siempre ha sido así, incluso cuando dejé Un nuevo día. Es una empresa que siempre ha apostado por mí y hoy me da la oportunidad de estar al frente del reality show más visto en los Estados Unidos”, declaró a People en Español en abril del año pasado.

Sin imaginarse que semanas más tarde Telemundo anunciaría la entrada del periodista Nacho Lozano como el nuevo presentador de La Casa de los Famosos. Así la cadena dejo fuera a Héctor Sandarti.

Héctor Sandarti reveló la razón por la que no estará en LCDLF4

Héctor Sandarti asegura que tiene la experiencia suficiente para conducir La Casa de los Famosos. “Siempre dije que a mí la vida me preparó para ser conductor de ese programa y tuve la gran bendición de serlo en estas tres temporadas”, dijo Sandarti en una charla con Anette Cuburu. La entrevistadora le preguntó sobre los motivos por los que ya no estaría en la nueva temporada, y él respondió que todo fue decisión de la compañía: “No sé. Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada”, dijo en una charla con Anette Cuburu. Sin ningún rencor, expresó: “Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”.

Sandarti se llevó muy buenos recuerdos de LCDLF. “Haber estado ahí es una bendición enorme por todo lo que representa, por la gente a la que llegamos, lo que logramos y los números que logramos en la televisión. Todo eso es mío y me lo llevo para siempre”, dijo el presentador con una sonrisa.