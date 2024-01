Nacho Lozano y Jimena Gállego hablan de La Casa de los Famosos 4 – ENTREVISTA

A partir de este martes 23 de enero los televidentes podrán ver el regreso de La Casa de los Famosos, a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo. En esta cuarta temporada, 23 habitantes aceptaron el reto de entrar al reality que le entregará al ganador 200 mil dólares.

En esta nueva, el periodista Nacho Lozano se une a Jimena Gállego para presentar la casa más famosa de la TV hispana. “Es un reto importantísimo en mi carrera, no me hubiera imaginado que en estos 23 años como reportero hubieran pensado en mí para estar junto a Jimena y estar al frente de La Casa de los Famosos y formar parte de esta historia”, cuenta un emocionado Lozano, sobre su nuevo rol en Telemundo.

En esta nueva temporada veremos a 23 habitantes en La Casa de los Famosos. “Tenemos a un Alfredo Adame que aparte de karateka es un hombre que no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa y no tiene ningún problema con la confrontación. Además puedo decir que hasta la disfruta por lo que hemos visto a lo largo de los años”, dice Jimena sobre quienes podrían crear controversia dentro de la casa. “Maripily es una mujer muy dulce pero también tiene un carácter muy fuerte cuando se molesta. Entonces siento que definitivamente ellos dos van a dar de qué hablar. Bueno, La Divaza…vamos a ver cómo llega La Divaza a la casa. El Titi, Gregorio Pierna, tiene una alegría natural y las veces que he tenido la oportunidad de compartir con él me la contagia y siento que él dentro de la casa va a ser alguien importante para la alegría y los chistes. Así que siento que esta gente que te estoy mencionando son gente que se la tiene que tener muy vista todas las noches”.

Por su lado, Lozano invita a todos que vean la nueva temporada de La Casa de los Famosos. “No nos podemos perder [LCDLF] porque de alguna forma todos estamos dentro de la casa. Siempre veremos algo con lo que nos identifiquemos dentro de La Casa de los Famosos”, dice Lozano. “Este experimento no tiene igual. Estamos hablando que Telemundo es la casa de los realities. Esta hechando la casa de los famosos por la ventana con tecnología, con infraestructura, con muchas sorpresas y retos que va hacer que los habitantes que vivan en esta cuarta temporada no tengan comparación con ninguna otra y no no las podemos perder”.