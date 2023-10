Héctor Sandarti muestra su Antes y Después tras cirugía estética – FOTO

El presentador Héctor Sandarti está feliz con los resultados de su cirugía plástica. Resulta que a principio del mes de octubre el ex presentador de La Casa de los Famosos se sometió a una cirugía estética para arreglarse la papada y los párpados.

Después de casi dos semanas, Sandarti compartió fotos de su nuevo perfil. “Y para quienes me han preguntado por mi recuperación, después de la cirugía, aquí les publicó el proceso de recuperación 17 días después de la intervención. Aún falta un poco por desinflamar, sobre todo los ojos, pero estoy muy feliz con el resultado”, compartió Sandarti. Abajo puede ver la foto.

El conductor guatemalteco no es enemigo del bisturí. Al contrario, él había pensado que “si algún día me hago una cirugía estética en rostro, sería después de los 50 y algo muy natural. Ese día llegó”.

El animador de 55 años se hizo una ritidoplastia cervical y una blefaroplastia superior, lo que quiere decir que se hizo una reducción de papada y párpados. “La papada ya estaba un poco caída y un poco flácida. No me gustaba verme en televisión. A esto nos dedicamos, ustedes ya lo saben, nos debemos al público. Por respeto al público, por respeto a nosotros, y por qué no admitirlo, un poquito de vanidad”, comentó Sandari a Milenio. “No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es sólo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”.

Los comentarios no se han hecho esperar. “Más guapote amigo querido!!!”, comentó Cristina Eustace.

“Excelente amigo querido”, dijo Neida Sandoval.

“Wow todo jovenzuelo”, comentó un seguidor.

Héctor Sandarti no regresa a La Casa de los Famosos

Cabe mencionar que Sandarti no regresará como presentador de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, que estrena en 2024. En su lugar entra el periodista Nacho Lozano, quien acompañará a Jimena Gállego en animar a LCDLF.