EXATLON EEUU: ‘La Pantera’ confiesa que prenda no le gusta usar cuando duerme [VIDEO]

Denisse ‘La Pantera’ Novoa tomó sus redes sociales para responderles unas cuantas preguntas que sus seguidores en su cuenta de Instagram. Y es ahí que le la actriz confesó cuál es la prenda de ropa que no le gusta a usar mientras duerme.

‘La Pantera’ se dio a conocer cuando participó en la tercera, quinta y recientemente la séptima temporada del hit show deportista de la cadena de Telemundo, Exatlón Estados Unidos. La hermosa mexicana de 28 años, la cual reside en la ciudad del sol, Miami, se convirtió en una de las más consentidas de los televidentes.

Le da mucha calor

En sus historias en su cuenta personal de Instagram, Novoa le pide a sus seguidores que le hagan preguntas. Y fue ahí que un seguidor le pregunta que si usa medias [calcetines] para dormir.

“Dato curioso mío, no me gusta tener los pies calientes,” comienza a contar la atleta del equipo Azul [Contendientes]

“Me molestan, me da mucho calor. A mí me da mucho calor en la noche. Entonces no me gusta dormir con calcetines. Me chocan porque si me da mucho calor, me quito la cobija o sacos los pies,” continua ‘La Pantera’

Luciendo un top blanco, maquillaje mínimo y su pelo suelto, Denisse cuenta “Aparte, cuando, en las ocasiones que me he quedado dormida con calcetines, siempre amanezco sin ellos. Como que en la noche me los quito, no sé.”

Fue expulsada de la competencia

Denisse llego a estar en la final de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] donde atletas de diferentes temporadas compitieron una vez más para poder coronarse como el/la mejor atleta del show. Pero durante la temporada en el 2021, la actriz y atleta fue expulsada del programa por supuestamente uso de celular, algo que no es permitido por la producción y al igual que posesión de marijuana. Algo que ella negó.

La hermosa joven de ojos azules, tomo tiempo en sus redes sociales para poderle agradecer a sus fans por el apoyo que recibió durante su tiempo en Exatlón.

“Gracias a los que pudieron estar conmigo en el LIVE hoy y les quiero recordar que aunque a veces no entendamos porque y cómo pasan las cosas en el momento sabemos que siempre es por nuestro bien y porque la vida y Dios tiene planeadas cosas increíbles para nosotros y que están por llegar. También quiero decirles que soy fiel creyente que todo pasa por algo y les puedo decir que mi salida del show también fue un grito de la vida diciéndome que tenía que regresar y apoyar a mi familia en unos momentos difíciles (que yo desconocía estando adentro y me enteré cuando sali) y ahí entendí que la vida me necesitaba más aquí. Yo estoy tranquila porque se que en esta temporada como en la pasada lo di todo pero simplemente la vida tenía otros planes para mi. Y siempre recuerden que los planes de Dios son perfectos. Los quiero muchísimo y de nuevo les quiero agradecer intensamente por su apoyo 💙” #Pantera #PanteraNovoa #Exatlon #Exatloneeuu #miami #dominicanrepublic #BoteroPhotography @boterophotography.

Por el momento, Novoa se encuentra trabajando en nuevos proyectos de actuación.