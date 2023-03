Selena Gómez la mujer más seguida en Instagram 

La cantante y actriz Selena Gómez se ha convertido en la mujer más seguida en la historia de Instagram. Gómez sobrepasó los 400 millones de seguidores en la red social, convirtiéndose en la mujer más seguida del mundo.

El mes pasado, la empresaria y hermana menor de Kim Kardashian, Kylie Jenner, era la más seguida. Y aunque la estrella de hits como “Love you like a love song” “Lose you to love me” y “Baila conmigo” es la mujer que cuenta con más seguidores, el futbolista Cristiano Ronaldo se corona como el famoso más seguido y cuenta con 562 millones de seguidores en su Instagram personal. ¡Impresionante!

Selena Gómez comenzó su carrera artística a los diez años en el programa infantil ‘Barney & Friends’ en la séptima y octava temporada. En el 2007 Gómez se dio a conocer con el programa ‘Wizards of Weverly Place’ cuál la catapulto al estrellato. Pero todo no ha sido color de rosa para la joven empresaria, en el 2014 fue diagnosticada con Lupus. De acuerdo con la página Health.ny.gov lupus es “una enfermedad crónica autoinmune que puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo”. Y por si fuera poco, en el 2017 se sometió a un trasplanté de riñón.

Justin Bieber y Selena Gómez

Y mientras lidiaba con su salud, trataba de mantener una relación estable con el cantante Canadiense Justin Bieber. Pero su noviazgo con el joven cantautor no fue nada placentera. Mantuvo una relación tumultuosa con Bieber que duro del 2010 al 2018. Ese Mismo año y a solo meses de su ruptura con Gómez, Bieber le propuso matrimonio a Hailey Baldwin la hija del actor Stephen Baldwin.

¿Selena y Hailey son enemigas?

En el 2018, a solo meses de la ruptura con Gómez, Bieber y Baldwin contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia. Desde ese momento los fans han estado en desacuerdo con la relación entre ambos. Y recientemente, La señora Bieber y Selena han estado en una disputa por medio de las redes sociales.

Todo comenzó por una laminación de ceja que se hizo la cantante y la cual supuestamente Hailey y su amiga Kylie Jenner se habían burlado de ella.

El drama fue tan fuerte que la actriz se tomó unos días fuera de las redes sociales.

“I’m very happy. I’m so blessed, I have the best friends, the best fans in the whole world, and I just couldn’t be happier. I’m good, I love who I am. I don’t care. “I’m gonna be taking a second from social media, ‘cause this is a little silly,” she added. “And I’m 30, I’m too old for this… I’ll see you guys sooner than later, I’m just gonna take a break from everything.” [Soy muy feliz. Tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo, y no podría ser más feliz. Estoy bien, me encanta quien soy. No me importa. Me voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto”, añadió. “Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto… Los veré más pronto que tarde, solo voy a tomarme un descanso de todo”.]