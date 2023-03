¿Justin Bieber le tira indirecta a su ex Selena Gómez? 

El drama entre Selena Gómez y Hailey Bieber, la esposa de su exnovio Justin Bieber, al parecer no tiene fin y esta vez Bieber se une al dime y diretes. Durante el fin de semana, el cantante canadiense celebró su cumpleaños número 29 al lado de su esposa e invitados como el hijo de Will Smith, Jaden Smith, y la cantante de ‘Bad Guy’ Billie Eilish. Y al parecer en esa misma fiesta Bieber les regaló a sus invitados un mechero con un mensaje muy peculiar.

Que viva el cumpleañero

El pasado 1 de marzo el cantante de ‘Sorry’ cumplió años y lo celebró por todo lo alto con sus seres más queridos. La fiesta tuvo lugar al aire libre en el jardín de la parte trasera de la mansión de la pareja. Estuvo adornada de globos de arcoíris y hongos con un ambiente muy estilo Bieber. Y de agradecimiento, Justin le regaló a sus invitados unos suéteres, cuáles en la parte trasera decían ‘Bieber29’ pero ese no solo fue el único regalo que Bieber le dio a sus invitados. Alfredo Flores, el director que ha trabajado en varios de los videos del cantante, publicó una imagen en su historia de Instagram del supuesto regalo. Un mechero con la frase “I’m so thankful that i didn’t end up with what I thought I wanted” [“Estoy tan agradecida de no haber terminado con lo que pensé que quería”] una frase que le cayó como balde de agua fría a los fanáticos de Selena Gómez.

Las fotos que circulaban provocaron la ira de varios de los fans, que creían que la inscripción era un ataque directo a Selena, de 30 años.

“I would be pissed if I received this bc why is he STILL thinking about selena” [Yo estuviera enojado si recibiera eso por el todavía está pensando en Selena] comentó una seguidora en Twitter, mientras otra cuenta lo siguiente “This gift says “still living in the past” to me 🤔” [Este regalo me dice “sigo viviendo en el pasado” 🤔.]

Y es que Bieber y Selena mantuvieron una relación amorosa por ocho años y se dejaron por última vez en el 2018, pero a dos meses de la culminación de la relación Justin le propuso matrimonio a Hailey Baldwin.

Amigas y rivales

Desde el momento que Hailey se casó con Bieber, se rumoraban una rivalidad entre ambas mujeres, pero en octubre del 2022, Hailey y Selena posaron juntas en un evento en Los Ángeles. Y aunque todo parecía color de rosa entre las dos, recientemente se vieron involucradas en un drama, por lo que los fans piensan que la frase en el mechero es dedicada a Gómez.

Tiempo fuera de las redes

Tras el drama con Hailey Bieber, Gómez decidió tomarse unos días fuera de sus redes sociales. En un en vivo por su cuenta de TikTok, Selena le cuenta a su fanaticada “Soy muy feliz. Tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo, y no podría ser más feliz. Estoy bien, me encanta quien soy. No me importa. Me voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto”, añadió. “Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto… Los veré más pronto que tarde, solo voy a tomarme un descanso de todo”.

Su tiempo solo duró un par de días, ya que regreso nuevamente a sus redes. ¿Piensas que el mensaje del mechero tiene que ver con el drama de Hailey y Selena? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios.