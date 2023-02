¿Qué está pasando con Selena Gomez y la esposa de su ex Justin Bieber?

El drama entre Selena Gomez y la actual esposa del cantante americano Justin Bieber, Hailey Bieber, continua. Selena fue novia del cantante durante varios años de su juventud y en el 2018 el y Hailey se casaron. Pero parece que hay drama entre las dos mujeres. ¿Qué está pasando?

En el 2018, Bieber y la hija del actor Stephen Baldwin se casaron a solo seis meses de ruptura final con Gómez y desde ese momento los fanáticos estuvieron en contra de Hailey. Y aunque por mucho tiempo se rumoraba que Gómez y Hailey no se llevaban bien, en octubre del 2022 las dos jóvenes posaron juntas en un evento en Los Ángeles.

Y aunque parecía que ambas hicieron las pases, al parecer nada que ver. Todo comenzó con un video que publico la actriz y cantante Selena Gómez donde cuenta que se había laminado mucho sus cejas. En el 2022, Gómez le cuenta a la revista americana ‘InStyle’ que al principio de sus veinte años ella no sentía bella y tenía una relación peligrosa con las redes sociales, lo que caucionó que Selena se tomara tiempo fuera de ellas para ayudar su salud mental.

¿Qué tiene que ver Kylie Jenner con el drama?

Como bien sabemos Kylie Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, es una de las mejores amigas de la esposa de Justin, bueno al parecer tres horas después que Gómez publicara su video en TikTok, Jenner publico una foto de sus cejas con la que dice “this was an accident???” [¿esto fue un accidente?], algo que los fans de Selena no apreciaron y hasta atacaron a la creadora de los ‘Lip Kits’ de bullying. Y esta no fue la única foto que publico Jenner, de hecho, también publico una captura de pantalla de una llamada Facetime entre las mejores amigas donde enseñaban sus cejas.

Los seguidores de Selena entraron en teoría al cuestionar las publicaciones de Kylie y Hayley, a lo que Kylie se defendió, ““this is reaching, no shade towards selena ever and i didn’t see her eyebrow posts! u guys are making something out of nothing. this is silly.” A lo que Selena lo contestoo “Agreed @kyliejenner. It’s all unnecessary. I’m a fan of Kylie!”] [Estoy contigo Kylie. Todo esto es innecesario. Soy fan de Kylie]

Pero la saga no termina ahí. Al parecer, también Hailey Bieber se burló de la mejor amiga de Selena en un videoclip en el 2017, la cantante y sensación Taylor Swift. A lo que Selena comenta “So sorry, my best friend is and continues to be one of the best in the game,” [Perdón, pero mi mejor amiga es y será la mejor en el género]

Y fue en esa misma plataforma de TikTok que Selena dice que renuncia de sus redes sociales por un tiempo. Ella le cuenta a sus fans en un en vivo

“I’m very happy. I’m so blessed, I have the best friends, the best fans in the whole world, and I just couldn’t be happier. I’m good, I love who I am. I don’t care. “I’m gonna be taking a second from social media, ‘cause this is a little silly,” she added. “And I’m 30, I’m too old for this… I’ll see you guys sooner than later, I’m just gonna take a break from everything.” [Soy muy feliz. Tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo, y no podría ser más feliz. Estoy bien, me encanta quien soy. No me importa. Me voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto”, añadió. “Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto… Los veré más pronto que tarde, solo voy a tomarme un descanso de todo”.]

Hailey ha limitado sus comentarios en sus redes sociales y Selena Gómez dice tomarse un tiempo fuera de ellas. ¿Crees que el drama entre estas dos mujeres continúe? Déjenos saber en los comentarios.