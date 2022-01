La espectacular boda de Ana Parra en Colombia

Rodeada de su familia y en su natal Colombia Ana Parra dio el Sí. La ex participante de Exatlón Estados Unidos se casó hace tres semanas en una espectacular boda y luciendo como una verdadera princesa.

“Les cuento que hoy es mi matrimonio, así que me van a aguantar por aquí subiendo mil historias, porque voy a hacer muchas cosas hoy, así que no se aburran de mí. Les voy a mostrar el hotel donde me estoy quedando”, reveló en un video que subió a sus historias de Instagram, donde se ve a la novia en pleno proceso de maquillaje y preparación para el importante suceso.

Como en toda novia, los nervios no estuvieron ausentes para la bella deportista. La colombiana, de 27 años, apareció deslumbrante vestida de novia justo antes de casarse. “Ahora sí llegó la hora. Les juro que ¡wow!, nunca he sentido tantos tantos nervios como se siente en estos momentos. ¡Oh my god, en qué me he metido!”, señaló visiblemente emocionada por el gran paso que daría junto al hombre que se robó su corazón.

La noticia alegró a sus fieles seguidores, quienes la llenaron de buenos deseos. “Hermosa nuestra Ana, lluvia de bendiciones y que esa unión sea para toda la vida”, “Muchas felicidades y gracias por compartir, te quedó hermosa tu boda”, “¡Ana hermosa! Se merece una felicidad sin fin, una gran persona. Bendición”, “Qué bella mi preciosa Ana Parra, muy linda tu boda, espectacular, todas esas flores”, y “Pero qué linda estabas con ese traje tan Bello. Que Dios permita que sea para toda la vida el matrimonio bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.





¡ANA PARRA se CASÓ! ¡VÍDEO DE SU BODA! EXATLON EEUU #lacasadelosfamosos #telemundo #aliciamachado 2021-12-18T15:55:23Z

La colombiana, quien acaba de llegar a su hogar en Miami, resumió el intenso fin de año que tuvo. “Hola mi gente hermosa, cómo los extrañé, estar cien por ciento metida en redes sociales, compartiendo con ustedes, estuve perdida casi un mes completo, fue un mes de locos, vieron que estuve en Colombia de vacaciones, pero ya estoy de regreso en Miami. Estoy súper feliz de regresar. LLegué ayer en la madrugada y ya ayer en la mañana estaba grabando contenido que después van a ver”.

“Casi todo noviembre estuve en Exatlón México luego me fui para Colombia el primero de diciembre, me fui a casar, esto me tuvo reocupada como hasta el 20 de diciembre. Luego me fui a un pueblito a repartir regalos, luego regresé a Medellín a continuar con mi tratamiento de la cicatriz (por su nariz) y Año Nuevo me la pasé en la cama, porque estaba muy enferma”, señaló.

La deportista reveló que a pesar de haber disfrutado muchísimo, estaba ansiosa por regresar a su hogar. “A mí me encanta irme de vacaciones y amo irme a Colombia, pero estaba desesperada por regresar a Miami y estar en mi casa, yo soy súper casera, me encanta estar en mi casa”, afirmó.