El espectacular regalo que se hizo Ana Parra para Navidad

Ana Parra no escatimó en gastos esta Navidad. La ex participante del reality show Exatlon Estados Unidos, Telemundo, cumplió un deseo que tenía hace mucho tiempo, y de paso se hizo uno de los regalos más preciados en la vida: la satisfacción de poder dar y hacer felices a otras personas.

La modelo colombiana desembolsó de su propio bolsillo para brindar una Feliz Navidad a un grupo de niños necesitados. “¿Recuerdan que en una entrevista con @chellycantu en un juego por un lingote de oro (5 mil dólares) en @exatlonestadosunidos, les dije que si me ganaba ese lingote lo donaba este diciembre en Sevilla? (No me lo gané ese día), pero aún así seguí con la disposición de hacerlo y he aquí un sueño cumplido.

Uno en verdad no dimensiona la cantidad de personas que se van a la cama con sus estómagos vacíos o niños pasar una Navidad pensando que se portaron mal porque El Niño Dios no les trajo regalos, yo se que Dios me dará la oportunidad de ayudar a muchas personas más el próximo año. TE AMO SEVILLA.

Esto solo lo muestro para concientizarlos, sepan que no importa lo poco que puedan dar le pueden arreglar la Navidad a muchas familias”, escribió la deportista de 27 años.

“Estoy muy, muy feliz, porque este es el primer año en que Dios me da la oportunidad de poder ayudarle a muchísima gente. Estoy aquí, en la estación de bomberos, ellos me están ayudando a repartir los regalitos, hay mercados, ropa. Este año para mi fue muy bendecido y estoy súper agradecida, estoy súper feliz de poder hacer esto. Yo sé que con la ayuda de Dios todos los años que vienen de aquí en adelante voy a poder hacer así”, señaló muy entusiasmada en un video que subió a su Instagram.

En el video se ve a la deportista tocando a la puerta de diferentes casas en Colombia y entregando regalos. El noble gesto de la modelo emocionó a sus seguidores, quienes le llenaron de lindos comentarios, destacando lo orgullosos que están de su generoso corazón.

“Necesitamos gente como tú en este mundo y estaríamos mejor, hay gente con dinero pero sin voluntad, GRACIAS, DIOS TE ILUMINE SIEMPRE”, “Qué hermoso gesto Ana, eso te hace grande…bendiciones”, “Dios te siga bendiciendo compatriota bella Amén Amén así será, Nunca debe uno perder esa Humildad bendiciones Feliz noche buena y feliz navidad”, y “Ay, Ana que belleza de persona eres. Me alegro tanto que estés cumpliendo tus sueños y metas que te has trazado. Me imagino las caras de las personas al recibir esa bendición”, fueron algunos de los comentarios de sus más de 163 mil seguidores.

La colombiana se encuentra en su país para celebrar las festividades de fin de año y darse unas merecidas vacaciones, luego de un exitoso 2021. Y así se lo ha hecho ver a su público, con hermosas fotos que ha estado compartiendo sobre los gratos momentos que ha disfrutado.

En las imágenes se ve a la atleta e ingeniera frente a paisajes naturales de su tierra, donde ha practicado diversos deportes y ha motivado a sus seguidores con potentes mensajes sobre lo importante que es disfrutar de la vida.