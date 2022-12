Exconductor de EXATLON Erasmo Provenza levanta una queja: ¿Qué le pasó?

Durante varias temporadas de EXATLON Estados Unidos, Erasmo Provenza se convirtió en una de las grandes estrellas del famoso reality show, no solamente por su profesionalismo para presentar el programa de televisión, sino también por la enorme conexión que el animador generó con los atletas y con los televidentes, quienes hasta el día de hoy lo echan de menos, y no paran de manifestarlo.

Pero tal parece que desde que el venezolano decidió retirarse de la llamada “Competencia más feroz del planeta” y de los medios de comunicación, aquellas personas cercanas que solían demostrarle aprecio y admiración, se esfumaron.

Esa fue la queja que el exconductor del show de Telemundo, canal del que se fue cuando empezó la pandemia del COVID, denunciando malos tratos, manifestó en sus redes sociales hace un par de días, cuando cumplió 39 años.

Desde su auto, el pasado 17 de diciembre, Erasmo mostró su molestia al saber que gente que decía ser amiga, no tuvo el detalle de felicitarlo en su cumpleaños.

“Hace pocos días cumplí años, 39 años por el pecho, ya estoy a un paso de las cuatro décadas y prácticamente nadie me llamó, nadie me felicitó, solamente mis amistades más cercanas, y por supuesto, los miembros de mi familia”, criticó Erasmo, dejando ver su mal sentir al saber que mucha de la gente que antes, cuando era famoso, se le acercaba, no era real.

El exconductor de TV dijo que tal fue su sorpresa, que incluso se dio a la tarea de indagar en sus redes sociales como en celebraciones anteriores, esas personas que no lo felicitaron en su día, llenaban sus comentarios con mensajes de aprecio.

“Y me puse a indagar en redes sociales de toda esa gente que en el pasado me felicitaba, y me topaba con mensajes como: ‘te quiero mucho’, ‘te aprecio mucho’ o ‘eres enorme’, ‘eres grande’… esto y lo otro, y toda esa gente hoy brilló por su ausencia”, mencionó el animador venezolano, quien de paso hizo una reflexión.

ERASMO PROVENZA LA VERDAD DE PORQUE RENUNCIÓ DEL EXATLON

“Qué quiero decir con esto, que siempre la vida pone las cosas en su lugar y cuando de pronto estás en el cielo, te rodea gente que realmente está contigo por el momento, no por lo que eres en realidad, Hace dos o tres años, yo estaba en una posición distinta, y muchísima gente se me arrimaba, como las remoras” , dijo en tono molesto el exconductor de EXATLON Estados Unidos en su video, donde siguió con su queja.

“Y hoy día, toda esa gente ha dado un paso al costado. Qué quiero decir con todo esto, que sientánse felices, aunque los rodee poca gente, porque no importa la cantidad sino la calidad. Y yo en una oportunidad lo dije: ‘mientras mi círculo se reduce más y más, es más la gente que yo valoro día a día”, dijo Erasmo, dejando un mensaje a quienes lo abandonaron. “Así que, tómenlo o déjenlo, y si alguno se sintió ofendido o aludido, vaya a ver que hace”.

Dinos que piensas de las palabras de Erasmo.