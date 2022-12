EXATLON All Stars: Frederik Oldenburg confiesa lo que siente por Norma Palafox

Una de las atletas que más huella ha dejado en EXATLON Estados Unidos, durante las siete temporadas que ha tenido el programa de Telemundo, ha sido sin duda Norma Palafox.

Y a pesar de que la mexicana no forma parte del selecto grupo de atletas que actualmente se disputa la edición All Stars, tanto sus fieles seguidores como aquellos que compartieron con ella en la llamada “Competencia más feroz del planeta”, no dejan de admirarla y elogiarla.

Tal es el caso del conductor del show, Frederik Oldenburg, quien en entrevista con Ahoramismo habló de la deportista, a quien calificó como una de las mejores atletas que ha pasado por las arenas de República Dominicana, pero especialmente por su poder mental.

Las batallas que libró Palafox rumbo al triunfo | Exatlón EEUU #5 Imagenes de los mejores momentos de Norma Palafox de la quinta temporada de Exatlon.Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #5 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Famosos: Norma Palafox, Mack Roesch, Nicole Regnier, Nathalia Sánchez, Frank Beltre,… 2021-09-02T23:00:06Z

Frederik recordó la quinta temporada en la que Norma Palafox se alzó como campeona y dijo que la joven dio muestra de tenacidad y fortaleza.

“Esa temporada fue muy larga. Primero Palafox tuvo una temporada en la que la muerte de su madre la marcó y después regresar, fue duro. Pero esa temporada duró ocho meses al aire. Cualquiera de los atletas se estaba volviendo loco. Era un reto mental bastante fuerte”, dijo el animador venezolano, quien en EXATLON All Stars fue captado escapándose por momentos.

“Palafox es una atleta muy fuerte mentalmente. Creo que después de lo que superó ella, eso dio muestra de su fuerza. Palafox tiene una gran fuerza mental y creo, no me arriesgaría a decir algo loco, pero creo que en el top 5 de mujeres más fuertes mentalmente, creo que estaría Norma”, agregó Frederik.

Tras su triunfo en EXATLON Estados Unidos, la futbolista mexicana confirmó las palabras de Oldenburg, y a pesar de confesar que se sintió feliz con la victoria, reconoció que la competencia fue tan intensa que la llevó a limites mentales.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite mental y físico, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre, sus palabras incondicionales y sus enseñanzas, que me han convertido en la mujer que soy”, dijo en su momento la campeona, quien admitió haber llegado al reality, repleta de temores e inseguridades.

NORMA PALAFOX ESTÁ DE VUELTA! | Exatlón EEUU #3 Capítulo 53 Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #3 Norma Palafox vuelve a las arenas del Exatlón y lista para atacar! Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO ¡Visita nuestro… 2019-10-21T10:53:49Z

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho, son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más” , dijo Palafox, insistiendo que fue su madre su gran motor. “En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente… También quiero agradecer a mis COMPAÑEROS de exatlon por aguantarme 🙈, a toda la producción, por compartir conmigo esta aventura que cambió mi vida”.

Palafox y Shaila luchando por el carro | Exatlón EEUU #3 Capítulo 71 Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #3 Esta vez no hay sólo una persona que elige. A ver cómo lo hacen. Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. Los Contendientes ven a sus familiares que les hacen muy… 2019-11-11T16:00:07Z

Dinos qué piensas de las palabras que Frederik mencionó para describir a Norma Palafox y dinos si crees que en realidad es una de las atletas más fuertes mentalmente que ha pasado por las arenas del reality show.