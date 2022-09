¿Erasmo Provenza quiere volver a la tele?: Esto reveló el exconductor de EXATLON

Han pasado más de un año desde que Erasmo Provenza decidió cortar cualquer vínculo con el mundo de la televisión, tras su salida de la conducción de EXATLON Estados Unidos, show del que se fue en medio de serias diferencias que él mismo exteriorizó.

A pesar de ello, los miles de fans a los que el venezolano conquistó con su manera de presentar el programa y su sencillez, siguen con la esperanza de que el comunicador regrese alguna vez a la “Competencia más feroz del planeta”, como se lo piden en redes, o al menos a la pantalla chica.

Pero tal parece que a Erasmo ya no le interesa ese mundo, pues anda muy feliz con la libertad total que le significa no tener que seguir líneas editoriales de nadie, según lo dijo esta semana en un video que compartió con sus fieles seguidores.

En el clip, se aprecia al expresentador de EXATLON Estados Unidos bastante molesto con aquellos detractores que lo han venido criticando por haberse dedicado a hacer videos en TikTok.

Con mucha contundencia, Erasmo dejó claro, no solo que no le importa que lo critiquen, sino que no quiere ser de esos famosos que tengan que dar ejemplo.

“Quiero aprovechar estos pocos segundos que tengo para enviar un mensaje a todos aquellos que me están criticando por el contenido que estoy subiendo a mis redes sociales… qué me he vuelto vulgar, qué me he degradado… qué de haber trabajado en televisión, de haber sido una figura pública, famoso, como algunos me han escrito, me he vuelto una persona que ya dejé de ser ejemplo”, dijo el exanimador de televisión.

“No me rompan más las pelotas y dejen de seguirme, porque yo ya no pertenezco a ningún canal de televisión, a ningún medio de comunicación, y ya no tengo que representar la voluntad de absolutamente nadie, salvo la mía”, dijo el venezolano en su mensaje a sus detractores.

El comunicador no se quedó callado ante los señalamientos contra él que recibe en redes y con palabras gruesas manifestó que no desea que lo sigan quienes no lo quieren ver haciendo lo que a él le gusta hacer.

Asimismo, Erasmo dijo que no tiene interes en la fama, marcanado territorio de distancia con quienes desean ser celebridades.

“No tengo que seguir ninguna línea editorial, salvo la mía. Y por primera vez en 17 años, estoy utilizando las redes sociales como me salga del forro… entonces, repito: no quiero ser famoso, no me interesa lo que muchos hacen a través de estas redes sociales, que quieren ganar seguidores y quieren conseguir la aprobación de la gente. No me importa”, dijo el expresentador.

“Yo estoy utilizando las redes sociales como me da la gana, por primera vez en mi vida. Y tú, querido amigo, tienes la solución en las manos. No me critiques, no me rompas más las pelotas y deja de seguirme… es sencillo”, zanjó el exanimador que sus fans tanto extrañan en la tele.