Chelly Cantú revela que muchos atletas de EXATLON quieren retirarse: ¡Esto dijo!

Si hay una voz experta y con autoridad para hablar de EXATLON Estados Unidos, es Chelly Cantú.

La simpática exgimnasta olímpica, no solamente fue la ganadora de la primera temporada de EXATLON Estados Unidos, sino que además se ha convertido en los ojos del programa de televisión, en su rol de reportera, conociendo muy de cerca a los atletas que cada temporada entregan el alma en el reality show.

Y en diálogo con Ahoramismo, la mexicana nos confesó que una de las cosas que más ha visto a lo largo de las diferentes ediciones en las que ha participado, es que muchos atletas llegan a sentir tal punto de tensión y presión, que quieren retirarse del programa.

La copresentadora de EXATLON Estados Unidos destacó que la imagen que la gente ve en las casas de los atletas, que por razones de tiempo es editada, es solo una parte de ellos, pues otra es la historia que se vive a diario en las arenas y las viviendas de la competencia.

Chelly dijo que es allí donde ha visto esos momentos en que más de uno de los atletas, incluso entre los grandes favoritos que luego llegaron a ser campeones, ha pensado en tirar la toalla.

“No todo sale, obviamente en televisión, pero ves esos momentos donde los ves flaquear, donde el atleta ya dice ‘no le echo ganas’, ‘ya me quiero ir’, ‘ya me quiero ir'”, reveló Chelly.

“Y eso no lo pasan en televisión. La gente no lo ve… de repente escuchas mucho eso, y es de las partes más complicadas, porque te saca tu más yo. El momento donde zas, de repente, sale a flote esa personalidad que no te ayuda para seguir en la competencia”, agregó la deportista de alto rendimiento.

Y precisamente luego de revelar que muchos atletas llegan a un punto del show en el que piensan en retirarse, Chelly aprovechó para compartir esa experiencia con los nuevos ateltas de EXATLON MUNDIAL, para que desde ya se mentalicen sobre la presión que vivirán en muchas ocasiones, a fin de poderla sobrellevar y no pensar en el “adiós” repentino.

Y sobre ese tema Frederik Oldenburg también destacó que ha visto ese momento en que los atletas se “bajonean” tanto, que piensan en el retiro o en no dar más de ellos mismos y les dio un consejo.

“Por eso hemos dicho que esta es una competencia de resistencia y de poder mental, pues tienes que estar con la mente clara siempre para poder manejar las situaciones difíciles y las derrotas, no como el fin del paso por el show sino como algo para mejorar”, nos dijo el conductor de EXATLON Estados Unidos.

Estáte atento a nuestras nuevas publicaciones, pues en una próxima revelaremos cuáles fueron los ateltas que llegaron a la gran final que estuvieron a punto de decirle adiós a la competencia por su deseo de retirarse.

